Lipšic by stíhal aj členov súčasnej vlády. Ak by si to zaslúžili

Kým prokurátor Peter Kysel musel odpovedať na otázky týkajúce sa jeho bývalého nadriadeného Dušana Kováčika či väzby a samovraždy bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, druhý kandidát Daniel Lipšic musel vysvetľovať svoje vzdelanie, vzťahy s politikmi či kauzy, v ktorých vystupujú jeho klienti.

Obaja pred ústavnoprávnym výborom hovorili vyše päť hodín. Prokurátor Kysel na margo bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika povedal, že mu raz vzal prípad, nechcel však spresniť, ako sa ďalej vyvíjalo jeho vyšetrovanie.

Vysvetľoval, že za Kováčika, ktorý je väzobne stíhaný, vládla na úrade pomerne zlá atmosféra, pretože šéf špeciálnej prokuratúry „atomizoval“ prácu jednotlivých prokurátorov. „Bolo tu iks prípadov, keď sa systém prokuratúry vysporiadal s ľuďmi, ktorí verejne vyjadrili svoj názor,“ povedal Kysel. Poukázal na ich perzekúciu, nadmerné zaťaženie v práci či disciplinárne konania. „Všetci sme videli, že bola nečinnosť generálneho prokurátora vo vzťahu k špeciálnemu prokurátorovi, ktorý mal jediný možnosť voči nemu postupovať. Jediná reakcia bolo odpinknutie vetou, že to je vec špeciálneho prokurátora,“ odpovedal Kysel na otázky, či sa prokurátori nemohli ozvať proti bývalému vedeniu.

Extrémizmus je problém

Extrémistickú kriminalitu Kysel vníma ako vážny problém, ale pripomenul, že aj historici by si mali urobiť „svoje domáce úlohy“ a vzdelávať by sa v tejto oblasti mali už žiaci. Za základ považuje vzdelávacie a výchovu k demokratickým princípom.

Debatu, ktorá sa v ostatných dňoch vedie na margo zlúčenia oddelení na Úrade špeciálnej prokuratúry, keď by už extrémistické prejavy neriešilo samostatné oddelenie, Kysel vysvetľoval, že téma nie je celkom pochopená. „Zmena mala spočívať v tom, že sa zlúčia dve oddelenia – oddelenie organizovaného zločinu, terorizmu a medzinárodnej kriminality, s oddelením extrémizmu,“ povedal s tým, že je to dobrá myšlienka.

Kysel upozornil, že mnohé prečiny, ktoré sa týkajú extrémizmu, by sa mohli riešiť aj na úrovni krajských alebo okresných prokuratúr.

Považuje za dôležité, aby na čele úradu stál človek, ktorý je nepolitický, resp. ktorý nemá kontakt s politikou.

Vie si predstaviť, že so súčasným generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom by vytvorili silný tím.

Najmä poslanec Ľuboš Blaha (Smer) sa Kysela pýtal na prípad bývalého policajného prezidenta Lučanského. Kysel totiž dozoroval jeho prípad a Lučanského mali z prijímania úplatkov usvedčovať kajúcnici.

Kysel upozornil, že inštitút spolupracujúcej osoby funguje na Slovensku od roku 2003. „Jeho používanie má svoje nesporné výhody, ale aj nesporné riziká,“ povedal Kysel. Vysvetľoval, že je nevyhnutné skúmať motiváciu kajúcnika a či pomáha usvedčovať iných páchateľov.

Lipšicova rehoľa

Neprokurátor, bývalý politik a viacnásobný minister Lipšic sa nevyhol otázkam, ktoré sa týkali jeho minulosti. Poslancom vysvetľoval, že Národná rada musí rozhodnúť, či budú ľudia doživotne diskvalifikovaní len za to, že boli v politike.

Na otázky poslancov, či prehodnotí vzťah s niektorými priateľmi, povedal, že áno – ak by bol zvolený do funkcie šéfa špeciálnej prokuratúry, musel by obmedziť vzťahy s niektorými politikmi.

Lipšic pritom zastupoval niektorých členov súčasnej vlády pri ich trestných stíhaniach. „Stíhania zastavila prokuratúra alebo súdy,“ pripomenul.

Podľa neho je teraz šanca, ktorá sa nemusí zopakovať najbližších tridsať rokov, aby sa posunula demokracia na Slovensku dobrým smerom. Mal na mysli zmeny v prokuratúre, súdnictve, ale aj v politike. „Buď sa vrátime späť do systému našich ľudí, alebo spravíme krok ďalej v trestnej spravodlivosti,“ do­dal.

Poslanec Blaha sa snažil spochybňovať Lipšicovo dosiahnuté vzdelanie, neskôr aj jeho vzťahy s politikmi, keď on sám zakladal aj politickú stranu. „Človek, ktorý získa dôveru parlamentu, sa musí odstrihnúť od svojich kontaktov,“ podotkol Lipšic.

Musel vysvetľovať aj svoju bezpečnostnú previerku, ktorú získal cez ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Podľa neho Národný bezpečnostný úrad vykonal jeho previerku správne a „dobre a hĺbkovo“.

Poslanci sa niekoľkokrát vrátili aj k nehode, pre ktorú je ešte stále Lipšic v podmienke. Ten si myslí, že táto nešťastná udalosť ho nediskvalifikuje na post špeciálneho prokurátora. „Naším poslaním je odovzdať krajinu našim deťom v lepšom stave, ako sme ju prebrali od našich rodičov. Ak by som to neskúsil, vyčítal by som si to,“ odpovedal Lipšic na otázku poslanca Jozefa Pročka (OĽaNO), či by sa nemal vzdať kandidatúry.

Na margo toho, či by si dokázal predstaviť, že by stíhal aj členov súčasnej vlády, odpovedal: „Áno.“ „Ak by ktokoľvek zo súčasnej vlády naplnil zákonné znaky trestného činu, tak by som začal voči nemu trestné stíhanie,“ povedal Lipšic.

V utorok vypočutie pokračuje. Pred poslancov predstúpia prokurátori Ján Šanta a Vasiľ Špirko. Vypočutie Daniela Lipšica pokračovalo ešte v čase našej uzávierky.