Bývalú vyššiu súdnu úradníčku odsúdili za distrubúciu drog na 8 rokov

Rozhodol tak v utorok trojčlenný senát Krajského súdu v Bratislave. Šumichrastovú minulý rok v októbri OS Bratislava V odsúdil na sedemročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Súd uložil Šumichrastovej aj ročný ochranný dohľad. KS spoluobžalovaného Jozefa Hricu odsúdil na desaťročný trest odňatia slobody. Ten by si mal odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu KS uložil dvojročný ochranný dohľad.

Podľa odvolacieho súdu sa Hrica dopustil obzvlášť nebezpečnej recidívy a trestnej činnosti sa dopustil v čase podmienečného prepustenia. V prípade dvojice je utorkový verdikt právoplatný, nie je možné sa voči nemu odvolať. KS v utorok vyhovel odvolaniu vo veci výroku o treste dozorovému prokurátorovi.

V prípade spoluobžalovanej Andrey F. KS vec vrátil prvostupňovému súdu. Zároveň ju po približne 11 mesiacoch v utorok súd prepustil z väzby na slobodu. Nehrozí podľa súdu obava, že by mohla pokračovať v trestnej činnosti.

Šumichrastovú pôvodne odsúdil prvostupňový súd 15. októbra 2020 a trest si mala odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Hricu odsúdil súd na osemročný trest a zaradil ho do ústavu so stredným stupňom stráženia. Andreu F. odsúdil súd na osem rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.

V rámci výsluchu obžalovaných Šumichrastová a aj Hrica priznali svoju vinu. Obžaloba bola v tejto veci podaná koncom augusta 2020.

Po protidrogovom zásahu NAKA s názvom Veža vyšetrovateľ obvinil štyri osoby. Ladislav L., Šumichrastová, Hrica a Andrea F. sa mali zaoberať predajom kokaínu od roku 2017, a to hlavne v Bratislave. Pri prehliadkach polícia zaistila väčšie množstvo kokaínu v hodnote tisícok eur a marihuanu.