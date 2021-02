Pandemická komisia navrhuje otvoriť školy a sprísniť COVID-automat

Podmienkou návratu detí do materských a základných škôl bude negatívny test ich rodičov na koronavírus. Test nebude môcť byť starší ako sedem dní. V prípade žiakov končiacich ročníkov stredných odborných škôl a odborných učilíšť by to mal byť negatívny test žiakov samotných.

Komisia navrhla aj sprísnenie COVID-automatu, na ktorý má Slovensko nabehnúť 8. februára. Ak sa chce Slovensko dostať z aktuálnej čiernej fázy do lepšej, bordovej fázy, bude musieť splniť viacero kritérií vrátane počtu hospitalizovaných pacientov v nemocniciach či reprodukčného čísla. „Pokiaľ hospitalizácie covidových pacientov neklesnú pod 3-tisíc, Slovensko ostane v automate v čiernej fáze,“ uviedol Krajčí.

Pandemická komisia odsúhlasila tiež sprísnenie dvoch ďalších kritérií. Priemerný počet pozitívne testovaných osôb a reprodukčné číslo sa sprísnili o 20 %. Minister Krajčí doplnil, že sa COVID-automat sprísňuje pre prítomnosť britskej mutácie koronavírusu u nás a zopakoval, že napriek niekoľkým týždňom zákazu vychádzania, sa situácia na Slovensku nezlepšuje.

Mikas: Situácia sa nezlepšuje kvôli mutáciám

Hlavný hygienik Ján Mikas po zasadnutí pandemickej komisie informoval, že Úrad verejného zdravotníctva plánuje tento týždeň pretestovať pozitívne vzorky na ochorenie COVID-19 z jedného dňa z RT-PCR testovania. Cieľom je zistiť aktuálnu situáciu z hľadiska šírenia britského typu vírusu na Slovensku.

„Tento variant tu máme, takisto tu máme variant, ktorý sa nachádza aj v Českej republike, respektíve v Taliansku, a ich prítomnosťou si vysvetľujeme, že epidemiologická situácia sa nezlepšuje tak, ako sme predpokladali," skonštatoval Mikas.

ÚVZ po pondelkovom dodaní testov už zisťoval prítomnosť mutácie v 115 pozitívnych vzorkách u osôb, ktoré sa vrátili z Veľkej Británie po 20. decembri 2020. Potvrdila sa v 31 prípadoch.