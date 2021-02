ONLINE: Experti WHO sa dostali do laboratória vo Wu-chane

Členovia vyšetrovacieho tímu svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v ochrannom oblečení počas návštevy Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb zvierat v meste Wu-chan v čínskej provincii Hubei 2. februára 2021. Vyšetrovací tím WHO je v stredočínskom meste Wu-chan, kde v decembri 2019 zistili prvé prípady nákazy. Snaží sa tam prísť na to, ako sa nový druh koronavírusu preniesol zo zvierat na ľudí a následne usmrtil vyše dva milióny ľudí po celom svete. Autor: TASR/AP , Ng Han Guan