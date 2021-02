Mestá sa stavajú proti štátu: Ďalšie testovania už nevieme zaručiť, dochádzajú nám sily

Samosprávy argumentujú tým, že zdravotníkom, ako aj primátorom dochádzajú sily. Uviedla to Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá vyzýva ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), aby najneskôr do piatka 5. februára večera zabezpečil podpis rozhodnutí o zriadení súkromných mobilných odberových miest (MOM) a zároveň dal vypísať novú výzvu na zriadenie MOM.

„Veríme, že v stredu večer alebo vo štvrtok ráno budeme mať k dispozícii jasný manuál o otváraní škôl a škôlok," uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Mestá zároveň vítajú, že v rámci otvárania škôl je uplatnený tzv. COVID automat. To podľa únie miest v praxi znamená, že je na rozhodnutí samosprávy, v spolupráci s krízovým štábom mesta a regionálnym úradom verejného zdravotníctva, či sa školy, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, rozhodnú otvoriť alebo nie.

Žiaci materských škôl, prvého stupňa základných škôl a končiaci ročník stredných škôl sa od pondelka 8. februára za sprísnených podmienok vrátia do školských lavíc. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) k tomu uviedol, že zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia žijúci v jednej domácnosti so žiakom a tiež študenti končiaceho ročníka strednej školy budú potrebovať negatívny test. Testy by mali platiť sedem dní.

Test do prírody

Negatívny test na covid bude v čiernej a bordovej fáze COVID-automatu treba aj na pobyt v prírode. Povedal to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že certifikát o testovaní môže byť takisto najviac sedem dní starý. „Ak človek, ktorý má medzi 10 a 65 rokmi a bude chcieť ísť do prírody, bude sa musieť dať testovať každý týždeň,“ doplnil minister Krajčí.

ÚMS dúfa, že najneskôr budúci týždeň oznámi minister zdravotníctva všetkým mestám a obciam informáciu, v akom percente je na Slovensku zastúpená nová britská mutácia nového koronavírusu. Únia víta, že bola splnená jej požiadavka, aby boli pedagogickí a nepedagogickí pracovníci prioritne zaočkovaní a aby bola takto zabezpečená ochrana ich zdravia a života.