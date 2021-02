Vláda spojila rozdelenú krajinu. Testy budú opäť povinné pre všetkých

Vláda Igora Matoviča predĺži núdzový stav aj zákaz vychádzania, hoci od pondelka Slovensko prechádza na Covid automat. Pokračovať má aj plošné testovanie. Negatívny test potrebujú aj stredoškoláci v končiacich ročníkoch.

Len od stredy je krajina rozdelená na dobré a zlé okresy. V tých zlých, s vyšším podielom infikovaných koronavírusom, obyvatelia potrebujú negatívny test. No už v utorok večer vláda rozhodla o aktualizácii Covid automatu, čo znamená, že od 8. februára bude potrebné mať pri sebe doklad o testovaní pri ceste do práce či do prírody. Opäť vo všetkých okresoch. Už niekoľko týždňov minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) upozorňuje, že krajina je v zlej epidemiologickej situácii. Podľa farieb Covid automatu je Slovensko čierne. Znamená to, že sú zakázané hromadné podujatia, oslavy, svadobné hostiny, kary, rúško je povinné vonku aj vnútri. Podľa sprísnených pravidiel vláda nariadila home office, prácu z domu, povinná je kontrola testovania.

Platnosť testu v čiernej farbe je určená na sedem dní. To znamená, že každý, kto sa chce ísť hoci len poprechádzať na lúku za mestom alebo do lesa za dedinou, potrebuje každý týždeň čerstvý test. Budú platiť výnimky, na tých sa však musí zhodnúť vláda. Tá sa mala mimoriadne stretnúť ešte v stredu večer.

Negatívny výsledok testu však po novom potrebujú aj rodičia detí v materských školách či prvého stupňa základných škôl. A takisto aj študenti a žiaci končiacich ročníkov stredných škôl a odborných učilíšť, ktorí by sa mohli vrátiť do lavíc. Podľa nového Covid automatu totiž časť škôl môže byť otvorená aj v tej najhoršej epidemiologickej situácii.

Ako zdôraznil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), „pravidelné testovanie je cenou nás všetkých za vzdelanie našich detí“. Inými slovami: vláda sa spolieha, že školy otestujú časť rodičov, ktorí potom budú môcť ísť s negatívnym testom aj do práce. Rodič, ktorý nepôjde na test, dieťa do školy nedostane, navyše mu štát neuzná tzv. pandemickú „očéerku“ – ošetrovné. Starostovia a primátori sa však búria. Nielenže musia na tento víkend opäť pripraviť plošné testovanie, musia premyslieť aj testovanie v školách, ktoré sú ich v zriaďovateľskej pôsobnosti, a majú aj ďalší problém. Mnohé z testovacích miest sú práve v školách. Takže buď nájdu nové testovacie miesta, alebo budú musieť v priebehu niekoľkých hodín školy dezinfikovať, alebo ich jednoducho neotvoria.

Čierna farba alebo najvyšší stupeň varovania však znamená aj nariadenie vlády, aby z domu pracoval každý, kto môže. Krajniak vyzval zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nedovolí home office, aby to hlásili ministerstvu. To potom spolu s inšpektorátom práce bude jednotlivé prípady kontrolovať.

Napriek všetkým nedostatkom si ministri prijatie Covid automatu pochvaľovali. „Odteraz máme pevný predvídateľný nástroj, podľa ktorého sa budeme hýbať," vysvetlil Krajniak.

Efekt zavedenia Covid automatu by mal byť viditeľný po dvoch týždňoch, tvrdí to Krajčí. Podľa neho ešte „musíme počkať na to, ako zafungoval plošný skríning“. Ten sa začal 18. januára.

Zmeny sa dotknú aj pracujúcich

Koaliční partneri sa zhodli, že nemožno ekonomiku krajiny len tak vypnúť. Ani keď je v čiernej farbe Covid automatu.

Krajniak ohlásil, že inšpekcia ministerstva práce bude na dodržiavanie práce z domu dohliadať a bude vykonávať kontroly, či zamestnávatelia povolili svojim zamestnancom home office. Kým dodnes bola práca z domu len odporúčaná, od pondelka 8. februára ju vláda nariaďuje. Nespresnila však podmienky, podľa ktorých sa môže pracovná náplň pri konkrétnych miestach robiť doma či v zamestnaní.

Minister práce však hovorí, že nebudú robiť pri kontrolách home office žiadne razie. Tvrdí, že na rezort sa obracia veľa zamestnancov, ktorí by mohli pracovať doma, ale zamestnávateľ im to nedovolí.

Z čiernej do červenej

Covid automat meria celkovo sedem stupňov rizika. Ak by chcelo Slovensko prejsť z aktuálnej siedmej čiernej farby do tmavočervenej, musí splniť tri podmienky.

V prvom rade by počet hospitalizovaných pacientov s koronavírusom musel klesnúť pod tritisíc. Momentálne je v nemocniciach 3 355 pacientov s ochorením COVID-19, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 287 pacientov.

Ďalej musí byť priemerný denný počet novoinfikovaných v rámci celého Slovenska menší ako štyritisíc. Do úvahy sa berú antigénové aj PCR testy.

Zlepšiť sa musí aj reprodukčné číslo, ktoré ukazuje rýchlosť šírenia epidémie. Jeho hodnotu však momentálne nepoznáme. Krajčí tvrdí, že vďaka skríningu možno určiť reprodukčné číslo vírusu aj na úrovni regiónov. Reprodukčné číslo určuje, koľko ľudí môže nainfikovať jeden pacient s koronavírusom.

Až po zlepšení týchto ukazovateľov môže minister zdravotníctva prepnúť farbu v jednotlivých okresoch.

Testovanie verzus očkovanie

Slovensko sa opäť bude testovať. Krajčí tvrdí, že už máme dostatok antigénových testov, hmotné rezervy zabezpečili ďalších 8,6 milióna. Podľa neho by sa v najbližšom období mohlo denne otestovať aj niekoľko stotisíc ľudí.

Mestá a obce sa teda opäť pripravujú na víkendové plošné testovanie, pretože súčasná kapacita trvalých odberových miest na otestovanie rovnakého počtu ľudí ako minulý týždeň nestačí. Podľa ministra sa vážnym spôsobom zhoršuje situácia v Bratislave a v Košiciach.

Krajčí tvrdí, že popri testovaní sa nespomalí tempo očkovania. Budúci týždeň by sa vo vakcinačných centrách malo zaočkovať 75-tisíc ľudí. To je polovica z celkového počtu doteraz zaočkovaných 150 959. V sú­časnosti je podľa neho otvorených 58 očkovacích centier.

No pri tempe 75-tisíc zaočkovaných týždenne sa do mesiaca zavakcinuje 300-tisíc ľudí. Na tri milióny ľudí bude potrebných desať mesiacov. A to sa musí vakcína podávať dva razy.

Ruská vakcína

Vakcína od spoločnosti AstraZeneca by mala na Slovensko prísť už 9. februára a mohla by sa ňou očkovať kritická infraštruktúra či chronicky chorí ľudia pod 55 rokov.

Malo by ísť o 150-tisíc dávok očkovacej látky. No Slovensko sa snaží zaobstarať aj ruskú vakcínu Sputnik proti ochoreniu COVID-19. Krajčí potvrdil, že ministerstvo zdravotníctva môže vydať povolenie aj pre vakcínu, ktorú ešte neschválila Európska lieková agentúra, akou je vakcína Sputnik.

Kým prvé štúdie vyvolávali o Sputniku pochybnosti, najnovšie údaje zverejnené v uznávanom medicínskom magazíne Lancete hovoria, že ruský Sputnik je účinný na 92 percent. To znamená, že je podobne účinný ako vakcína Comirnaty od konzorcia Pfizer-BioNTech. O možnom schválení Sputniku sa debatuje v Nemecku aj Česku. Celkovo je vo svete schválených jedenásť vakcín.

Respirátory pre pozitívnych

Kvôli novej infekčnejšej mutácii odborníci vydali odporúčanie na nosenie FFP2 respirátorov. Krajčí dal príkaz na vyskladnenie pol milióna respirátorov zo skladov štátnych hmotných rezerv. Tvrdí, že sa budú dávať pozitívne testovaným.

V obchodoch by mala klesnúť ich cena, respirátory totiž budú mať nulovú DPH.

„Ak sa respirátor správne nosí, u mužov je dôležité, aby boli aj oholení, účinnosť respirátorov je veľmi vysoká, až 98 percent,“ povedal minister zdravotníctva. Krajniak upozorňuje, že na Slovensku je respirátorov nedostatok. Taktiež sa odporúča nosenie respirátorov v uzavretých priestoroch a v hromadnej doprave. „Rizikové sú aj taxíky a verejná doprava,“ spresnil Krajčí.

Aj cestujúcich zo zahraničia a pendlerov čakajú prísnejšie kontroly na hraničných priechodoch. Česko, Poľsko, Rakúsko i Maďarsko taktiež sprísňujú režim na hraniciach. Mení sa aj dĺžka karantény. Pozitívny pacient namiesto desiatich dní v karanténe zotrvá v izolácii 14 dní. Menia sa aj pravidlá po návrate zo zahraničia. Po novom sa bude musieť každý testovať na ôsmy deň od príchodu. Nie na piaty, ako to bolo doteraz.

Britská mutácia

Slovensko začalo tento týždeň spätne pretestovávať pozitívne vzorky novým testom od MultiplexDX, ktorý vie rozoznať mutáciu koronavírusu. Pozitívne vzorky uchovávajú laboratóriá v hlbokomraziacich boxoch pri teplotách mínus 70 až mínus 80 stupňov.

„Ku každej vzorke existujú záznamy, ktoré obsahujú aj údaje o pacientovi,“ vysvetlil hovorca Úradu verejného zdravotníctva Marek Eliáš.

Po novom sa na novú mutáciu budú testovať aj všetky pozitívne vzorky tých, ktorí prídu zo zahraničia. Zatiaľ analýza prvých decembrových vzoriek ukázala väčšiu premorenosť infekčnejšej britskej mutácie v severných okresoch, hoci tie južné sú na tom horšie. Na otázku, či to nie je trocha prekvapením, že vyššia premorenosť je na severe krajiny, hoci Nitra a juh sú epidemiologicky najhoršie, Úrad verejného zdravotníctva uvádza, že „na túto otázku bude možné relevantne odpovedať až po analýze väčšieho počtu vzoriek z rôznych okresov Slovenska“.