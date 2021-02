Boris Kollár v Ide o pravdu: Poďme do Moskvy, a elektrárne si odkúpme späť

Hnutie OĽaNO, ktoré je najsilnejšie v koalícii, požaduje nové prerozdelenie peňazí z Plánu obnovy. Kľúčom by mal byť počet mandátov v parlamente. „Nebudem sa hádzať o zem, a budem s tým súhlasiť,“ oznámil v relácii Ide o pravdu Boris Kollár (Sme rodina). Ocenil, že od pondelka začne platiť COVID automat. „Ak sa to ale nezlepší, budem na návrh odborníkov súhlasiť s vypnutím ekonomiky,“dodal.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Borisa Kollára v relácii Ide o pravdu.

Koalícia robí dobré kroky, ale zle komunikuje. Dôveru znižuje aj konflikt medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom Richardom Sulíkom (SaS). „Už nebudeme ticho, a ak to nepomôže, pritvrdíme,“ povedal v relácii Ide o pravdu predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Potvrdil, že koalícia chce zvoliť čo najskôr nového špeciálneho prokurátora, a súhlasí s predsedom vlády, že by to malo byť už pri prvom hlasovaní v parlamente. Kollár odmietol povedať, či má medzi kandidátmi favorita.

V relácii priznal, že je unavený z témy pandémie. „Nech to riešia odborníci, my sa sústreďme na to, ako rozbehneme ekonomiku „po COVIDE“.

O probléme Slovenských elektrární, ktoré sú kvôli pohľadávke voči ruskej banke Sberbank formálne v bankrote, sa podľa šéfa parlamentu diskutuje v koalícii.

„Nie sme banánová republika, aby sme si vlastné elektrárne nekúpili naspäť,“ ponúkol riešenie Kollár.

Dlh vo výške 900 miliónov eur voči ruskej banke nevidí ako problém. V relácii Ide o pravdu šéf parlamentu vysvetľuje prečo podporuje ďalšie testovanie, ktoré vyplýva z COVID automatu. Podľa Borisa Kollára by sa deti mali vrátiť do škôl, a súhlasil by, aby opakovali ročník.