Matovič: Vláda bude rokovať, kým neprijme uznesenie

Od stredy čaká Slovensko, ktoré sa 8. februára začne riadiť Covid automatom, na uznesenie vlády. To by malo povedať, že sa predlžuje núdzový stav, zákaz vychádzania a určiť výnimky zo zákazu vychádzania.

Od pondelka totiž bude celá krajina v čiernej automatovej farbe. Podľa neho sa povinne nosia rúška v interiéri a exteriéri, platí zákaz vychádzania s výnimkami, zakázané sú hromadné podujatia, oslavy, večierky, svadby, nesmie sa piť alkohol na verejnosti, na sobáši môže byť maximálne šesť osôb. Návštevy v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti sú zakázané, aj profesionálny šport. Fitnes centrá, wellnes, kiná, divadlá, knižnice, múzeá sú zatvorené.

V čiernej farbe automatu môžu byť otvorené iba „esenciálne obchody a služby“, reštaurácie môžu fungovať iba na okienkový predaj.

Vláda v tejto fáze nariaďuje home office všade, kde to je možné. Do práce možno ísť len s negatívnym testom. Ten treba aj do školy. Test potrebujú pedagógovia, rodičia žiakov prvého stupňa základnej školy, študenti končiacich ročníkov stredných škôl a učilíšť.

Keď v utorok ministri zo všetkých štyroch koaličných strán Covid automat predstavovali, hovorili o jasnej dohode. V piatok sa však môže časť tejto dohody zmeniť. Na rokovaní vlády totiž nebol premiér Matovič.

Kto sa dohodol. A s kým?

„Pred dvoma týždňami sme sa opäť všetci dohodli, že od 8. februára Slovensko na Automat prejde,“ ozval sa Matovič v piatok v noci na sociálnej sieti. „Potom zrazu opäť prišli reči od niektorých členov koalície, že sa musí v Automate uvoľniť toto, hento, tamto … v čase, keď sme mali rekord v počte hospitalizovaných,“ pokračuje.

Tvrdí, že „populistických hier sa už prejedol“ a preto nebol „prítomný“ na vytváraní dohody. To však ministri v stredu verejnosti nepovedali, len konštatovali, že premiér sa ospravedlnil. Matovič tvrdí, že chcel, aby „ľudia dohodu nevnímali ako jeho rozhodnutie, ale spoločné rozhodnutie celej koalície“.

V stredu, keď ministri vysvetľovali fungovanie Covid automatu a nové pravidlá, bol premiér na oficiálnej návšteve Francúzska. „Dohoda vraj uzavretá bola. Dnes je však už štvrtok pred polnocou a uznesenie vlády stále nie je na svete, čo úplne zbytočne stresuje najmä samosprávy,“ vysvetľuje premiér na sociálnej sieti. Preto požiadal vicepremiéra a ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO), aby v piatok zvolal vládu. „S tým, že kým nebude prijaté rozhodnutie, zasadnutie vlády neskončí,“ upozorňuje predseda vlády.

Matovič zasahuje

Čoho presne sa má rozhodnutie týkať, premiér nevysvetlil. No po návrate z Francúzska už stihol naznačiť, že on by školy v takomto čase neotváral. Rozhodné slovo v otváraní škôl však majú regionálne úrady zdravotníctva spolu s mestami a obcami, ako zriaďovateľmi materských a základných škôl, a župami, ktoré sú zriaďovateľmi časti stredných škôl.

Medzitým sa Slovensko pripravuje na testovanie – v čiernej farbe nesmie byť test starší ako 7 dní. Je pravdepodobné, že po tomto víkende sa bude opäť všade testovať aj na budúci víkend. Testovanie je nevyhnutné aj pre otváranie škôl. Niektoré obce a mestá už deklarovali, že v pondelok školy otvoria. Iné chcú deti pustiť do lavíc počas týždňa, ďalšie až po 20. februári. Medzitým sa jednotlivé kraje vystriedajú na jarných prázdninách.

Len britská mutácia?

Matovič dvíha varovný prst, že agresívna britská mutácia koronavírusu je už na Slovensku dominantná. Britská mutácia zasahuje aj deti, ktoré môžu mať síce ľahký priebeh ochorenia, ale ťažké následky.

Inými slovami: Premiér nechal svojich ministrov, nech sa na niečom dohodnú. A teraz ich nenápadne, ale veľmi tvrdo manévruje k tomu, čo chce on: K neotvoreniu škôl.

Testovanie s týždennou frekvenciou zrejme ponechá. Lebo namiesto dovozu liekov, ktoré môžu chorobu u infikovaných poraziť, v piatok príde na Slovensko vyše 8 miliónov antigénových testov.

No a žiada sa dodať, že testovanie má na pleciach vystresovaná a unavená samospráva.