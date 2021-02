Oplatí sa vyrábať vakcínu na Slovensku?

Slovensko chce vyrábať vakcíny, ktoré skrotia koronavírus. Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) by malo ísť o očkovacie látky konzorcia Pfizer – BioNTech a spoločnosti Moderna. Krajčí síce podrobnosti neuviedol, podľa neho sú však „rokovania rozbehnuté“.

Ak by si Slovensko dokázalo vakcíny pripraviť samo, zrejme by sa zrýchlilo aj tempo očkovania. Kde by sa však očkovacie látky mohli pripravovať?

Obchodný manažér hlohoveckej spoločnosti HBM Pharma Juraj Jánošík pre Pravdu povedal, že zatiaľ od štátu nedostali ponuku a ani nevie o podobnom návrhu.

„Nemáme na to stroje. Zvládnuť by sme to zvládli, no príprava by trvala veľmi dlho,“ dodal Jánošík.

Skúsenosti s výrobou vakcín má však Imuna Pharm zo Šarišských Michalian. Firma na telefonické ani na písomné otázky zatiaľ neodpovedala. Neďaleko Malaciek pritom stojí fabrika na výrobu liečiv, aj vakcín. Verejnosť sa o nej dozvedela v roku 2012, prakticky až v čase, keď už bola dostavaná. Cena za tento projekt dosiahla 20 miliónov eur. Budova s pozemkami stála 12,5 milióna a vybavenie ďalších 7,5 milióna eur. Slovenskí výrobcovia však o fabriku stratili záujem, pretože jej chýbala infraštruktúra. Preto sa projekt v auguste pred takmer deviatimi rokmi zastavil.

Na pokyn rezortu zdravotníctva budovu a pozemok zakonzervovali. O nedokončený a nevyužívaný objekt sa ďalej starala Správa štátnych hmotných rezerv, ktorá ho chcela pred troma rokmi predať. Neprihlásil sa však žiaden kupec a majetok prešiel do správy rezortu zdravotníctva. Ten na otázky Pravdy reagoval vysvetlením, že budova „nie je na tieto účely vhodná“.

Fabrika na vakcíny sa tak nikdy nevyužila. Dôvodov je podľa vtedajšieho riaditeľa Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied Jaromíra Pastoreka, neskoršieho splnomocnenca vlády pre výskum a inovácie, viacero.

„Iniciatíva vyšla od pracovníkov spoločnosti Imuna Pharm Šarišské Michaľany, ktorí ešte pod značkou Imuna vyrábali alebo pripravovali chrípkové vakcíny,“ vysvetlil Pastorek.

Časť zariadenia, ktoré sa do fabriky nakúpilo, sa využíva v Biotechnolo­gických laboratóriách akadémie a slúži na výskum nových biofarmaceutík.

No vzhľadom na nové technológie, ktoré boli pri vývoji vakcíny proti COVID–19 použité, tieto stroje podľa Pastoreka nie sú vyhovujúce. Podľa virológa by sme niektoré vedeli vyrábať, ale aj tak je výroba časovo náročná, aj keď nie je taká drahá.