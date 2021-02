Ivermektín mešká. Rozbieha sa aj ilegálny predaj

„Lekári na Slovensku dostali do rúk nové liečivo na boj proti ochoreniu COVID-19," uviedol rezort zdravotníctva minulý týždeň v tlačovej správe. No ani po deviatich dňoch sa nič nezmenilo, pričom po schválení malo trvať asi týždeň, kým na Slovensko prídu prvé balenia.

Podobne to videl aj jeden z iniciátorov žiadosti o mimoriadny dovoz docent Jozef Firment z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Odhadujem, že v nemocničných lekárňach by mohol byť o týždeň," mienil pred siedmimi dňami, no liek na Slovensku stále nie je.

„V najbližších dňoch by mali byť dovezené prvé balenia lieku ivermektín. Ide o nemocničné balenie, z ktorého jedno podľa dávkovania bude postačovať na liečbu 6 až 10 pacientov," informovala vo štvrtok Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

K dispozícii bude v prvej fáze päťtisíc balení lieku. To by malo pokryť približne dvetisíc pacientov. Avšak celá zásielka bude limitovaná na použitie len v nemocniciach, takže ambulancie ich svojim pacientom predpisovať nemôžu a zároveň liek nenájdete ani v lekárni.

„Aktuálne schválené balenie nie je vhodné na použitie mimo nemocničného sektora, keďže ide o stokusové balenie," dodala Eliášová.

Colníci zhabané nevrátia

Lieky s aktívnou látkou ivermektín si po ich prvých úspešných výsledkoch vo svete ešte začiatkom roka objednala lekárka Michaela Tašárová, ktorá pracuje na oddelení Klinickej mikrobiológie a centrálnej sterilizácie v Kysuckej nemocnici v Čadci. Liek si objednala od indických farmaceutických dodávateľov. Práve India je celosvetovým exportérom liečiv. Dovoz mal trvať dvadsať dní. Aby sa uistila, že ivermektín príde, pre istotu si ho objednala od dvoch rôznych dodávateľov. Zásielku zadržali colníci, odvolávajú sa pritom na Štátny úrad pre kontrolu liečiv.

„Keď som volala na Štátny úrad pre kontrolu liečiv, odbili ma, že mám kontaktovať ministerstvo. Tam som sa nedovolala ani na jedno číslo, ktoré je uvedené na internetovej stránke," hovorí Tašárová. Nakoniec sa dozvedela, že zákon obísť nemôžu.

Tašárová si pritom objednala liek približne za 150 eur a chcela vyskúšať jeho účinky pri liečbe ochorenia COVID-19.

„Je núdzový stav, vláda a jej členovia si udeľujú výnimky zo zákonov na počkanie. Celú zodpovednosť za podanie lieku nechali na pleciach lekárov. Ja sa tejto zodpovednosti nebojím, a preto vrúcne prosím o rovnaké udelenie povolenia, aby som si mnou objednaný ivermektín mohla prevziať a použiť v prípade potreby pre moju vlastnú potrebu," trvá na svojom lekárka. Liek, ktorý ministerstvo zdravotníctva povolilo použiť a mal by prísť v najbližších dňoch, je takisto od indického výrobcu. Hoci mal byť aj pre použitie v ambulanciách, zdá sa, že dostať sa k tomuto lieku oficiálnou cestou je prakticky nemožné. Infektológ z bratislavskej univerzitnej nemocnice Peter Sabaka napriek tomu upozorňuje, že ešte sa neskončila štúdia, ktorá ma potvrdiť účinky lieku na boj s COVID-19 a treba byť zhovievavý. Tašárová však apeluje na rezort zdravotníctva, aby sa rozhýbal.

„Podľa môjho názoru nemáme čas čakať. Denne zomiera takmer sto ľudí na COVID-19 a v tejto chvíli viesť polemiky a debaty, či použiť bezpečný a overený liek, mi príde ako bohapusté mrhanie časom a ľudskými životmi," vysvetľuje lekárka. Dodáva, že lieky si objednala od certifikovaných farmaceutických firiem, ich použitie je overené viac ako 40-ročnou praxou, v mnohých krajinách sú voľnopredajné a prístupné. Svetová zdravotnícka organizácia ho vedie aj na zozname bezpečných liekov vhodných aj pre deti.

Potrebné je začať čím skôr

O ivermektín mali už minulý týždeň záujem aj v zariadení sociálnych služieb Arcus v Košiciach. V tomto zariadení je viac ako polovica klientov a tretina personálu infikovaná koronavírusom. Aj preto sa novovymenovaný riaditeľ Arcusu Vojtech Hintoš pokúša prostredníctvom nemocnice zabezpečiť liek ivermektín, ktorý by mal pomôcť zmierniť príznaky ochorenia pacientov s ťažšími stavmi.

„Na liečbu ochorenia COVID-19 používajú lekári najmä antivirotiká, predovšetkým remdesivir alebo favipiravir. Z imunologickej liečby používajú dexametazón, prípadne ostatné kortikoidné preparáty ako sú isoprinosin, polyoxidonium a z biologickej liečby baricitinib. Indikácia týchto liečiv závisí od závažnosti a stavu pacienta,“ spresnila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Monika Krišková, pričom uvádza, že liek zatiaľ ešte nebol dovezený na Slovensko.

„Len čo dovozca lieku zabezpečí jeho dovoz na Slovensko, bude používaný na liečbu, aj v Arcuse," dodala Krišková a preto klientov liečia zatiaľ dostupnými liekmi.

Liečba pacientov z domova sociálnych služieb Arcus bola nastavená v spolupráci s ich obvodným lekárom. „Klienti sú liečení predovšetkým antibiotikami, kortikoidmi a nízkomolekulárnou antikolaguačnou liečbou, keďže ivermektín bol schválený len minulý týždeň a doteraz nebol na humánnu liečbu dovezený na Slovensko," spresnila Krišková.

Zároveň nemocnica upozorňuje, že s liečbou ochorenia COVID-19 je potrebné začať čím najskôr a nepodceniť situáciu. „Pokiaľ sa s liečbou začne v skorých štádiách, je väčšia šanca na úspešné zvládnutie ochorenia,“ dodáva na záver hovorkyňa.

Pozor na nákupy na internete

Na Slovensku sa objavili aj podpultové predaje liekov, ktorých aktívna zložka je ivermektín. Na stránke med-bratislava.com si možno objednať liek stromectol, ktorého cena sa pohybuje od 31 eur do 132 eur. Stránka však nemá žiadnu adresu, je plná pravopisných chýb, telefónne číslo neexistuje a firmu Med Bratislava RX Ltd, ktorá internetový obchod prevádzkuje, nemožno nájsť ani v obchodnom registri.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje, že táto stránka vykazuje znaky nelegálnej internetovej lekárne, keďže nemá povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a predáva lieky viazané na predpis.

„Na Slovensku je povolený internetový predaj len voľnopredajných liekov, pričom subjekt musí mať príslušné povolenie," ozrejmila Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a pripomína, že ivermektín môže predpísať jedine lekár.

„Podnet na danú stránku sme už postúpili orgánom činným v trestnom konaní," dodala Jurkemíková. Aj na ďalších bazárových portáloch sa objavili inzeráty na tento liek. Za iverzine, ktorý obsahuje ivermektín, pýtajú 95 eur, pričom napríklad v Egypte je liek voľne dostupný a stojí 0,80 eura.