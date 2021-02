Anketa: Zvládnu mestá a obce testovanie? Otvoria školy?

Martin Džačovský, Senica, počet obyvateľov 20 391:

Najmä pre ohlásené otváranie škôl opätovne spúšťame počas víkendu ďalšie plošné testovanie. Po oba dni otvoríme päť odberových miest, aby sa mohli prísť pretestovať rodičia a všetci, ktorí to budú potrebovať. Okrem toho v meste fungujú ďalšie tri trvalé mobilné odberné miesta.

Otvárame všetky materské školy, prvý stupeň na všetkých štyroch základných školách aj s jedálňami a takisto školské kluby detí. Senická ZUŠ bude od 8. februára fungovať s obmedzeniami a Centrum voľného času ostáva s prerušenou činnosťou.

Podľa zverejneného Covid automatu je celé územie Slovenska v čiernej farbe. To znamená testovanie každých sedem dní, ak človek potrebuje alebo chce vychádzať z domu. Zaujímavé je, že nikto nie je povinný zabezpečiť odberné testovacie miesta, takže sa má každý občan zariadiť, ako vie. Robíme to pre naše deti, aby mohli byť zase v kruhu svojich spolužiakov a kamarátov. Zároveň aj pre rodičov, ktorí musia riešiť stráženie detí, chodiť do práce a po práci nastúpiť do roly učiteľa. Musím však skonštatovať, že to takto nejde donekonečna.

Peter Paška, Galanta, 15 201 obyvateľov:

Počas víkendu testujeme a školy v pondelok otvárame. Bol som upozornený, že ak neotvoríme školy, tak všetkým rodičom padá pandemická OČR. Pod týmto tlakom sme pristúpili k otvoreniu škôl napriek epidemiologickej situácii v našom regióne. U nás nechodia do škôl len deti z Galanty, ale z celého okresu. Z 1 700 detí je viac ako 700 z okolitých obcí. Stále však nemáme k dispozícii testy, mali by byť v piatok. Druhá stránka veci je, že pre nákazu je obmedzená autobusová doprava, ale pokúsia sa postaviť spoje tak, aby dokázali zabezpečiť dochádzku detí.

Zuzana Frajková Ďurmeková, Trenčianske Teplice, 3 976 obyvateľov:

O tom, či otvárame, či neotvárame školu, budeme ešte rokovať na krízovom štábe mesta, pretože sme sa to dozvedeli narýchlo. Technicky by sme to dokázali zvládnuť, aj čo sa týka pretestovania žiakov a rodičov, ale nemáme ešte rozhodnutie z krízového štábu. Ak by sa krízový štáb rozhodol, že školu otvoríme, testovali by sme na odbernom mieste, ktoré máme stále zriadené v telocvični za mestským úradom, takže by sme školu nejakým spôsobom neohrozovali. Tá je už po poslednom testovaní, keď tu bolo testovacie miesto, dezinfi kovaná. Keby sme už testovali žiakov a rodičov, musíme dať možnosť pretestovať sa aj občanom, lebo je veľká skupina tých, ktorí to chcú, aj tých, ktorí to potrebujú kvôli práci. Bolo by teda neseriózne, keby sme testovali len žiakov a rodičov a bežní občania by museli chodiť do Ilavy či do Trenčína. Ale o tomto všetkom ešte len budeme rozhodovať.

Jozef Božik, Partizánske, 21 600 obyvateľov:

Školy neotvárame, pripravujeme sa na ich otvorenie 22. februára na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, keďže okres Partizánske aktuálne patrí medzi najhoršie okresy na Slovensku v rámci pandémie. Na testovanie sa, samozrejme, pripravujeme. Nenazývame ho už plošným, ale testovaním s cieľom pomôcť zamestnancom, aby sa mohli vrátiť do práce. Dnes máme zatiaľ iba jedno mobilné odberné miesto, od zajtra bude ale aj druhé a mesto otvorí 17 testovacích miest. Minimálne 5 stanovísk bude na on–line rezerváciu.“

Milan Bíro, Veľké Zálužie, 4 122 obyvateľov:

Momentálne som na ministerstve zdravotníctva, pretože sme mali mať v obci súkromné mobilné odberové miesto. Teraz nám však povedali, že sme ho zbytočne vybavovali, pretože je to možné iba v prípade nad 5–tisíc obyvateľov a my toľko nemáme. Žiadateľovi pritom vygenerovali potrebné kódy, aby mohlo odberové miesto fungovať.

Na ministerstve mi nevie nikto nič povedať, pretože celé právne oddelenie je v karanténe. Musím zriadiť svoje odberné miesta, ako sme mali predtým, ktoré sa dajú vybaviť za tri dni. Dnes je štvrtok a v sobotu máme testovať. Testovať budeme určite, aj keď to nezriadime papierovo. Nemôžem si dovoliť, aby som 2 000 ľudí netestoval. V škole máme 380 detí. Čo tých rodičov pošlem do mesta? Deti sú doma už trištvrte roka. Ja som za to, aby sme školy otvorili.

Ján Haninec, Neporadza, 786 obyvateľov:

V obci máme len prvý stupeň základnej školy. Nemáme problémy v pondelok otvoriť školu aj škôlku. V piatok popoludní od nejakej 15. do približne 19. chceme otestovať školy, škôlky, možno študentov končiacich ročníkov od nás z obce, ktorí to potrebujú, a prípadne občanov, ktorí potrebujú test súrne do zamestnania. Ešte ale musíme komunikovať aj s okresným úradom, pretože máme iba pár testov a potrebujeme ich počet doplniť.

Rudolfa Novotná, Bánovce nad Bebravou, 17 700 obyvateľov:

Cez víkend otvárame sedem mestom manažovaných odberných miest pre celoplošné testovanie. Na základe uznesenia krízového štábu mesta, ktorý zasadal vo štvrtok, zriaďovateľ nepristupuje k otvoreniu prvého stupňa základných škôl na území mesta. Toto rozhodnutie vychádza z nepriaznivej pandemickej si tuácie a z odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Materské školy budú otvorené podľa záujmu rodičov a výsledkov pretestovania personálu.

Slavomír Borovský, Moldava nad Bodvou, 11 307 obyvateľov:

Otvorenie základnej školy nie je podľa môjho názoru vecou samosprávy, prípadne zriaďovateľa, keďže táto kompetencia je výhradne kompetenciou štátu. Oslovili sme regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby určil spôsob začatia či nezačatia výučby. Som si vedomý toho, že úrad sa k tomu vyjadrí negatívne. Originálnu kompetenciu materských škôl riešime priamo taktiež na základe odporúčania úradu podľa stupňa varovania v jednotlivých okresoch. Chcel by som však poukázať na problém najväčšieho okresu východného Slovenska, kde nemáme okresné mesto, takže okres nie je priamo administratívne riadený z hľadiska vecnej znalosti a výkon štátnej správy ako aj samosprávy je zložito riadený cez mesto Košice. Znova namietame nedostatok času, ktorý dostávajú samosprávy na ďalšie testovanie, keďže len v našom meste s počtom obyvateľov vyše 11– tisíc by sme mali dať možnosť do pondelka sa otestovať iba v meste 1 800 obyvateľom. Keďže sme spádová oblasť zhruba pre 35–tisíc obyvateľov regiónu, rátame s oveľa vyššou požiadavkou. Preto pripravujeme zriadenie ďalšieho dočasného odberného miesta, ktoré by tento nápor malo zvládnuť. Trvalo nám niekoľko mesiacov, kým sa nám podarilo presvedčiť poskytovateľov zdravotnej služby, aby otvorili na území mesta stále odberné miesta. V priebehu testovania sme sa vyvarovali toho, aby sme testovacie miesta robili v priestoroch škôl a tento systém by sme radi dodržali aj ďalej. Pracujeme neustále v časovej tiesni, bez predvídateľných rozhodnutí a vidím množstvo koordinačných chýb medzi jednotlivými štátnymi organizáciami, ktoré realizujú výkon štátnej správy.

Peter Barát, Sačurov, 2 506 obyvateľov:

Napriek ťažkej situácii bude mať Sačurov v sobotu od 8. do 12. hodiny otvorené odberné miesto. Taktiež máme záujem otvoriť od pondelka materskú aj základnú školu. Ale v rómskej osade v obci miera pozitivity otestovaných obyvateľov presahuje 27 percent. O úplnom uzavretí tejto osady už rozhodol okresný krízový štáb a požiadal o súčinnosť armádu aj políciu, aby sme tak zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy v okrese.