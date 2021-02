Britskú mutáciu vírusu potvrdili u 91 % covid pacientov košickej nemocnice

Na piatkovej tlačovej konferencii to povedala prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prednostka Ústavu epidemiológie Monika Halánová.

Ako uviedla, vzorky odobraté počas plošného testovania v Košiciach spred troch týždňov preukázali nákazu britskou mutáciou u 30 z 50 vzoriek.

„Hneď ako sa situácia v meste a v nemocnici začala zhoršovať, infektológovia nás poprosili, aby sme overili ich hospitalizovaných pacientov. Od pondelka začínajú odoberať vzorky. Zatiaľ bolo ukončených 119 vzoriek, pozitivita na britskú mutáciu bola už 91 percent. Potrebujeme dokončiť všetkých 300 vzoriek od hospitalizovaných. Určite pod 90 percent nezídeme, možno to bude ešte viac,“ povedala.

Dodala, že vzorky na britskú mutáciu budú odoberať aj z výsledkov pozitívne otestovaných ľudí počas nadchádzajúceho testovania v Košiciach. Na základe toho bude možné predpokladať ďalší vývoj.

Kritická situácia v nemocnici

Výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo pripomenul, že situácia sa v nemocnici začala zhoršovať v predvianočnom období a odvtedy je kritická. V areáli UNLP na Rastislavovej ulici, ktorý je momentálne vyčlenený pre pacientov s covidom, za január zaevidovali 207 úmrtí.

Obsadenosť lôžok pre pacientov nakazených novým koronavírusom momentálne dosahuje 90 percent, pričom denne prijímajú 20 až 30 nových pacientov. Podľa neho sú v klinicky ťažšom stave a čoraz častejšie ide o mladších pacientov.

„Keďže máme takýto príjem pacientov, posúvame ich do iných nemocníc v rámci Košického kraja,“ povedal s tým, že ani tie už v súčasnosti nie sú schopné prijímať taký počet pacientov ako pred niekoľkými týždňami. Dodal, že za posledných sedem dní previezli do Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 58 pacientov.

Primátor Jaroslav Polaček vyzval obyvateľov Košíc, aby dodržiavali lockdown. „Osobne mám obrovské obavy z toho, ako budeme v našom meste zvládať situáciu najbližšie dni a týždne. Vyzerá to tak, že mesto Košice, respektíve náš okres, je na tom najhoršie. Ostaňte doma, netúlajte sa po uliciach. Rodičom osobne odporúčam, že ak nepotrebujú a môžu zostať doma, nech deti neposielajú do škôl,“ povedal s tým, že situáciou sa budú zaoberať aj cez víkend.

Infekčnejšia britská mutácia

Podľa infektológa a prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice Pavla Jarčušku vývoj situácie nebude priaznivý. Pripomenul, že britská mutácia nového koronavírusu je infekčnejšia minimálne o 70 percent, spôsobuje závažnejší priebeh ochorenia a úmrtnosť zvyšuje najmenej o 36 percent.

Zároveň ohrozuje mladšie vekové kategórie, čo je sa potvrdzuje aj v UNLP. „Čaká nás neľahké obdobie. Zdá sa, že čísla zo Slovenska sú najhoršie spomedzi celej Európy vrátane Veľkej Británie,“ povedal. Pozitívne podľa neho je, že vakcína je proti britskej mutácii dostatočne účinná.

Zároveň vyzdvihol časté testovanie na ochorenie COVID-19. „Keby sme netestovali, nemocnica v Košiciach by dávno padla, nemali by sme kde tých pacientov vyvážať,“ povedal. V Košiciach sa na základe nariadenia vlády SR uskutoční ďalšie celoplošné testovanie. V piatok bude od 16.00 do 20.00 h a cez víkend medzi 9.00 a 17.00 h k dispozícii približne 70 odberných miest. Veľkokapacitné odberové miesta budú v piatok otvorené do 20.00 h.