Nástup do škôl bude dobrovoľný, naznačil Sulík. Do prírody zrejme bez testu

Sulík naznačil, že nástup do škôl bude od pondelka dobrovoľný. „Do škôl sa bude môcť ísť dobrovoľne, takže Braňo Gröhling hlasoval za uznesenie, keďže už dlhodobo apelujeme na to, aby sa deti mohli vrátiť k vzdelávaniu v školách,“ uviedol Sulík.

Podľa Sulíka sa budú otvárať predajne záhradkárskych potrieb. „Okrem záhradkárstiev nám toho viac neprešlo,“ uviedol.

„Už v minulosti sme avizovali, že nepodporíme ďalšie celoslovenské testovanie a toto slovo sme dodržali. Testovať je potrebné v ohniskách. Avšak tie ohniská sú definované tak široko, že aj tak sa bude testovať cca. trištvrte Slovenska,“ napísal Sulík.

O výsledkoch rokovania vlády bude premiér Matovič spolu s ďalšími ministrami informovať o 19.15 h.

Do prírody bez testu

Na prechádzky do prírody nebude potrebný test. Informovala o tom vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) vo svojom profile na sociálnej sieti.

Ako ďalej priblížila, nové opatrenia priniesli aj väčší dôraz na situáciu v regiónoch, menej testovania na cestu do práce či postupné otváranie škôl. Upozornila však, že aj keď platnosť súčasných opatrení skončí v nedeľu 7. februára, situácia je stále vážna a počet nových prípadov neklesá. Z daného dôvodu by bolo podľa nej „extrémne nezodpovedné“ nič neurobiť a nechať šíreniu vírusu voľný priebeh. Remišová zdôraznila, že v súčasnosti je potrebné sústrediť sa na efektívnu očkovaciu kampaň. Očkovanie totiž vníma ako jediné riešenie na to, ako sa vrátiť k normálnemu fungovaniu spoločnosti.

Dodala, že strana Za ľudí podporila kompromisný návrh v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19. „Zároveň sa nám podarilo presadiť zmysluplný návrh, aby sa zrušila povinnosť testovať sa každý týždeň len pre prechádzky do prírody,“ napísala. Vysvetlila, že mnohí ľudia, ako napríklad matky na materskej dovolenke, sa dobrovoľne izolujú a stýkajú sa len s členmi svojej domácnosti. Novo nastavené pravidlá podľa Remišovej lepšie zohľadňujú situáciu v regiónoch s istým uvoľnením podmienok pre tie, ktoré lepšie zvládajú znižovanie šírenia vírusu. Do pravidiel sa zavádza aj predvídateľnosť. Doplnila, že so samosprávami a podnikmi, ktorých vníma ako významných partnerov štátu pri riešení pandémie, by mali zodpovední ministri lepšie komunikovať a pripravovať ich na zmeny.

Ministri Sme rodina uznesenie nepodporili

Ministri za Sme rodina nepodporili na dnešnom rokovaní vlády záverečné uznesenie o opatreniach, ktoré majú začať platiť od pondelka 8. februára. Podľa šéfa rezortu práce Milana Krajniaka (Sme rodina) ich k tomu viedol trojdňový „cirkus a blázninec“. Minister to uviedol na tlačovej konferencii v Národnej rade SR (NR SR) s tým, že takýto trojdňový chaos nemôže pokračovať a odmietajú sa na ňom podieľať.

„Už by som chcel použiť pejoratívne slová. Ak by ste sa ma pýtali na podrobnosti, tak ani neviem, čo tam vlastne je,“ doplnil. Podmienkou hnutia Sme rodina bolo, aby ľudia neprišli o príjem. Teda, aby ten, čo nemôže mať home office, musel mať možnosť chodiť do práce a nebol na 70 percentách príjmu, ale na sto percentách. Ostatné mali dohodnúť koaliční partneri a informovať ich o tom. „Robia bláznov z ľudí, robia bláznov z nás,“ dodal.