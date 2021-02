Recept na február: Gumáky i sánky

VIDEO: Víkend mokrý, ale ešte teplý. Zmrzneme až v pondelok. Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Danielom Cibulom na víkend a úvod nového týždňa.

Nad Európou sa vytvorilo výrazné teplotné rozhranie. Podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu oddeľuje studený vzduch, ktorý sa nachádza v severnej, severovýchodnej a východnej Európe, od teplého vzduchu, ktorý je v juhozápadnej a južnej Európe.

„Slovensko sa bude nachádzať v priestore v blízkosti tohto rozhrania. Počasie bude preto viac ovplyvňovať teplejší vzduch. Účinky studeného vzduchu sa prejavia v oblastiach na severe, severovýchode a severozápade Slovenska,“ načrtáva klimatológ. Najmä koncom týždňa by sa malo na severe a severozápade Slovenska ochladiť.

„V nižších nadmorských výškach sa môže dážď alebo dážď so snehom zmeniť na sneženie,“ predpovedá Faško. V najbližších dňoch budú skôr plusové teploty. Na krajnom severozápade a severovýchode Slovenska sa môže ochladiť tak, že teplota vzduchu sa môže aj počas dňa pohybovať okolo nuly. Začiatok nasledujúceho týždňa bude na Slovensku ovplyvňovať tlaková níž, ktorá sa bude presúvať od juhozápadu na severovýchod.

„V tomto priestore by malo najskôr pršať a v priebehu pondelka by sa mohol dážď aj na západnom Slovensku zmeniť na sneženie. Následne by sa malo ochladiť aj na tomto území,“ hovorí Faško.

Počas ďalších dní bude treba rátať s mrazmi aj v najteplejších oblastiach krajiny. Tam, kde je v súčasnosti snehová pokrývka alebo sa v priebehu nasledujúcich dní stihne vytvoriť, budú mrazy silnejšie. Oteplenie spôsobilo, že väčšina krajiny je bez snehu.

„Na strednom a východnom Slovensko sa vyskytuje od stredných horských polôh,“ dodáva. Vo vysokohorských oblastiach sa výška snehu nemenila. Doterajšie teploty nie sú typické pre začiatok februára.

„Na bratislavskom letisku namerali vo štvrtok 14,1 stupňa. Na niektorých staniciach bolo dokonca rekordne teplo,“ upozorňuje Faško. V Hurbanove mali vo štvrtok najvyššiu teplotu pre tento deň za 121 rokov. Rekordy padali aj na juhu stredného Slovenska.