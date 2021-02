Hurá do školy sa nekoná, mnohí majú obavy

Takto to vyzeralo vlani, 1. júna 2020, keď sa po uvoľnení pandemických opatrení deti vracali do škôl. Snímka je zo ZŠ Hroncova 23, Košice.

Takto to vyzeralo vlani, 1. júna 2020, keď sa po uvoľnení pandemických opatrení deti vracali do škôl. Snímka je zo ZŠ Hroncova 23, Košice. Autor: Robo Hakl , Pravda

Koľko škôl sa v pondelok otvorí? V tejto chvíli je to veľmi ťažké odhadnúť, situácia je neprehľadná. Viacerí učitelia upozorňujú, že štát by sa mal báť aj o ich zdravie. Rodičia sa zasa boja o zdravie svojich detí. A časť starostov a primátorov už rázne povedala: Školy neotvoríme! V tejto situácii je to riskantné. Navyše, aj tak nemáme testy a respirátory.

Pravda mapovala názory ľudí po celom Slovensku. Podľa Covid automatu, ktorý vláda aktualizovala v utorok, sa majú žiaci a študenti vrátiť do lavíc od pondelka 8. februára. Presnejšie ide o materské školy, prvý stupeň základných škôl, končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť. Uvoľnenie prichádza napriek tomu, že epidemiologická situácia sa na Slovensku vôbec nezlepšuje.

Aby sa škola mohla otvoriť, otestovať sa musia všetci pedagógovia, všetci študenti, pri malých žiakoch minimálne jeden rodič. Na úrovni okresov, miest a obcí už druhý deň zasadajú krízové štáby. Radia sa, ako budú testovať a či svoje školy vôbec otvoria. Ak sa totiž škola otvorí, rodič automaticky stráca nárok na pandemické ošetrovné, ak sa on (pri malých deťoch) alebo študent neotestuje.

Pezinok už ohlásil, že do lavíc sa budú môcť deti vrátiť najskôr 10. februára. Trenčín až 22. februára. Primátor Hlohovca a poslanec Národnej rady Miroslav Kollár (Za ľudí) v relácii Ide o pravdu už avizoval, že v ich meste sa školy kvôli zlej epidemiologickej situácii otvárať nebudú.

Do redakcie sme dostali množstvo reakcií učiteľov aj rodičov. Mama 9-ročného Matúša z Partizánskeho je rozhodnutá, že syna do školy pošle až vtedy, keď sa zlepší epidemiologická situácia. "Bojím sa. Všetci hovoria o britskej mutácii, ktorá môže zasiahnuť aj deti. Sme síce doma, unavení, ale nechcem, aby sa chlapec infikoval a doniesol chorobu domov,“ hovorí Edita Krnáčová.

Ďalší rodičia upozorňujú, že v jednej domácnosti žije často viac generácií. Riziko prenosu koronavírusu je teda podľa nich väčšie. Starší študenti, ako napríklad Eduard z Košíc, hovoria, že do školy sa na jednej strane tešia. Eduard najmä preto, že je v maturitnom ročníku a rád by aj dobre zmaturoval, aj získal vedomosti, pretože chce študovať na univerzite. Na druhej strane však má obavy – najmä o rodičov, ale tiež o učiteľov. "Testovanie bude síce nepríjemné, ale i tak musím mať negatívny výsledok, ak chcem ísť do prírody. Bojím sa však… V našej rodine dodržujeme všetky odporúčania, ale viem, že niektorí spolužiaci si užívajú,“ pripomína.

Prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman vidí v otváraní škôl veľké zdravotné riziko. "Vôbec sa nehovorí o ochrane zdravia učiteľov. Bol som rozčarovaný, keď minister zdravotníctva povedal, že respirátory budú k dispozícii počas týždňa. Je to neskoro, veď už v pondelok majú učitelia nastúpiť do škôl. Vláda predsa vedela, že sa otvoria školy, bolo to každý týždeň na spadnutie,“ hnevá sa Crmoman.

Stredoškolská učiteľka slovenského jazyka už ráta dni do dôchodku. "Očkovať sa ešte nemôžem ísť, možno vraj prídeme na rad na jar. Samozrejme, som presvedčená, že deti patria do školy, chýba im režim, pravidelné rituály, chýba im kontakt s nami, ale aj medzi sebou. Mám však veľké obavy. Ak učitelia ochorejú, kto bude učiť? S teplotou, kašľom, alebo z nemocnice predsa učiť nemôžem,“ hovorí pedagogička. Bojí sa zverejniť svoje meno, redakcia Pravdy však má jej údaje k dispozícii.

Andrea Macháčová zo Združenia základných škôl Slovenska upozorňuje, že deti potrebujú socializáciu a kontakt s pedagógom. Preto považuje otváranie škôl za pozitívne. "Dôležité je, aby samosprávy zabezpečili testovanie. Predpokladám, že to zvládnu, hoci je to na poslednú chvíľu,“ mieni Macháčová.

Zdravotné riziká otvárania škôl podľa nej závisia najmä od zodpovednosti rodičov. "Učitelia a školskí pracovníci sú natoľko zodpovední, že sa otestovať pôjdu. Keď nám do školy pustia iba deti otestovaných a negatívnych rodičov, riziko bude oveľa nižšie. Treba však myslieť na to, že deti môžu byť bezpríznakové, no napriek tomu môžu vírus prenášať. O nepresnosti antigénových testov vieme a musíme s tým počítať,“ zdôrazňuje Macháčová.

VIDEO: Matovič, Krajčí a Heger o covid automate či otváraní škôl.

Predseda Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Jozef Škorupa považuje univerzálne otváranie škôl na celom Slovensku za "nie veľmi šťastné rozhodnutie“. A to najmä preto, že epidemiologická situácia je v rôznych častiach Slovenska odlišná. "V Žilinskom kraji sa začínajú o týždeň jarné prázdniny. Kraj preto usúdil, že nemá zmysel, aby sme na jeden týždeň pustili deti do rizikových podmienok. Výnimkou budú iba niektoré odborné školy,“ vysvetľuje pre Pravdu Škorupa.

Splnenie podmienok Úradu verejného zdravotníctva je podľa neho pre krátkosť času veľmi náročné. "Je isté, že situácia je veľmi napätá. Na jednej strane všetci cítime, že deti už do školy potrebujú ísť. Situácia je však podstatne horšia, ako keď sme školy zatvárali. Ak sa v jednej triede objaví jeden pozitívne testovaný žiak, všetci učitelia a žiaci budú musieť ísť do karantény. Polovica školy môže byť zrazu paralyzovaná,“ podotýka Škorupa, podľa ktorého by potom nebolo možné ani dištančné, ani prezenčné vzdelávanie.

Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) je v tejto chvíli prvoradé prezenčné vzdelávanie. Teda pravidelná dochádzka. Najkritickejšie sú prvé a druhé ročníky základných škôl. Dnešní druháci v prvej triede prestali chodiť do školy v marci, do lavíc sa vrátili až v júni. V aktuálnom školskom roku boli v laviciach štyri mesiace. Žiaci druhého stupňa a stredných škôl neboli na prezenčnom vyučovaní od polovice októbra.

VIDEO: Gröhling o otváraní škôl – otázky a odpovede.