Na horách platí druhý lavínový stupeň, pripadol nový sneh

Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí vo všetkých slovenských pohoriach. Počas posledného sneženia pribudlo na horách do desiatich centimetrov nového snehu. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

„Pretrvávajúci silný vietor previal nový sneh na záveterné svahy najmä juhovýchodných a východných expozícií. V týchto miestach sa vytvorili nebezpečné snehové dosky, vankúše a na hrebeňoch preveje. Tieto miesta sú nebezpečné, najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení je tu možné uvoľniť lavínu,“ konkretizoval Sedlák.

Ráno bolo na horách zamračené počasie, hmlisto so slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus štyroch do nula stupňov Celzia. Fúkal prevažne juhozápadný vietor s rýchlosťou v nárazoch do 16 metrov za sekundu.

Sedlák doplnil, že nový sneh je vo vyšších polohách vlhký, na hrebeňoch je často vyfúkaný na tvrdý až ľadový podklad. „Počas predchádzajúceho oteplenia a ochladenia sa snehová pokrývka čiastočne stabilizovala. V stredných polohách sa na povrchu vytvorila silná kôra a v nižších polohách je povrch snehu zamrznutý, cez deň mokrý,“ uviedol.