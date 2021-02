Inštitút ľudských práv: Povinné testovanie každý týždeň porušuje ľudské práva

Povinné testovanie na týždennej báze porušuje ľudské práva. Tvrdí to mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP). Podľa analýzy pravidiel, ktoré majú vstúpiť do platnosti od pondelka, zistil inštitút viacero možných porušení ľudských práv zo strany štátu. Ako TASR v nedeľu informoval riaditeľ inštitútu Peter Weisenbacher, plánujú sa obrátiť na Ústavný súd SR.

Zdôraznil, že dočasné obmedzenie niektorých ľudských práv a slobôd z dôvodu ochrany života a zdravia nie je ich porušením. Poukázal na to, že denne ochoreniu COVID-19 podľahnú desiatky ľudí a v nemocniciach sú tisícky vážne chorých. „Vláda a parlament môžu a robia správne, že niektoré práva a slobody obmedzujú. Obmedzovanie ľudských práv a slobôd však musí priamo súvisieť s účelom, teda bojom proti pandémii a musí rešpektovať integritu každej osoby,“ uviedol Weisenbacher.

IĽP podľa neho pripravuje ústavnú sťažnosť. Začalo tiež komunikovať s Európskym súdom pre ľudské práva. Zdôraznil, že predpisy sú v rozpore ako so zdravým rozumom, tak aj s Ústavou SR a sú prejavom svojvôle vlády.

Podľa koordinátorky analýzy Aleny Krempaskej je zákaz pohybu v prírode či individuálnych športov pre osoby bez testu neadekvátnym a disproporčným zásahom do ľudských práv a slobôd. „Množstvo ľudí pracuje z domu alebo sú s deťmi, nemôžu teda nákazu ani teoreticky šíriť, a preto nejestvuje dôvod, prečo by sa mali zúčastniť na testovaní. Práve, naopak, účasť na testovaní ich potenciálnemu riziku nákazy vystavuje,“ povedala.

Právnička Andrea Salibová doplnila, že dobrovoľnosť znamená absenciu sankcie. Myslí si, že ak sa ľuďom, ktorí pracujú z domu, zakáže bez testu vychádzka do prírody, ide o trest. „Takéto opatrenie je plošné, disproporčné a podľa môjho názoru predstavuje neadekvátny zásah do ľudských práv a slobôd, a to aj v tejto pandemickej situácii,“ mieni.

Poukázala aj na nízku presnosť antigénových testov, ktorých výsledok môže podľa právničky dávať ľuďom bez príznakov falošný pocit, že sú negatívni, ich nemožno arbitrárne odlišovať od ľudí, ktorí sa na antigénovom teste nezúčastnili. „Je teda možné povedať, že vláda prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva SR porušuje ľudské práva,“ uzavrela.