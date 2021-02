Covid automat je zapnutý, testy sa začnú kontrolovať v stredu

Hádky a chaos. Časť rodičov sa až v nedeľu večer dozvedela, či môžu v pondelok pustiť deti do školy alebo škôlky. Počas víkendu Slovensko opäť plošne testovalo. Hoci rozhodnutia vlády neboli jednoznačné a nebolo jasné, či sa v pondelok otvárajú školy pre všetky deti.

Na mnohých odberných miestach sa stálo v radoch aj niekoľko hodín. Aj preto, že obce a mestá sa po porade s regionálnymi hygienikmi rozhodovali o sprístupnení škôl až po výsledkoch testovania. Teda v sobotu alebo v nedeľu večer.

Časť škôl sa otvorí hneď v pondelok. Napríklad primátor Banskej Bystrice Ján Nosko na webovej stránke mesta uviedol, že sa rozhodli už v sobotu večer. V pondelok školy otvoria aj v Poprade, tam dokonca mesto poskytne zamestnancom respirátory a deťom rúška. Žilina avizovala, že možno otvorí školy v utorok.

Bratislavský regionálny úrad verejného zdravia odporúča otvoriť školy tak v hlavnom meste, ako aj v okresoch Malacky, Senec a Pezinok najskôr o dva týždne. Trnava deti do lavíc nepustí, dokonca upozorňuje, že by mali zostať zatvorené aj tie zariadenia, ktoré sa starajú o deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Bezpečnostná rada okresu Košice s poukázaním na čoraz vyšší počet detí do desať rokov na covidových oddeleniach tiež povedala nie prezenčnému vzdelávaniu.

V deviatich okresoch, kde platí najvyšší stupeň varovania, majú teda čiernu farbu na Covid automate, sa školy otvárať nebudú. V okresoch, ktoré sú v bordovej farbe, o otvorení škôl rozhodujú samosprávy a regionálni hygienici.

Platí, že do školy a škôlky môžu ísť len deti, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca má negatívny test. Normálne sa mali začať učiť aj študenti a žiaci končiacich ročníkov stredných a odborných škôl. Najskôr však musia absolvovať test a rovnako aj jeden z rodičov.

Vláda minulý týždeň aktualizovala Covid automat. Podľa neho sa mali pôvodne v pondelok otvárať všetky školy. Hoci premiér Igor Matovič (OĽaNO) viackrát počas týždňa vyhlásil, že dáva od rokovaní o automate ruky preč, nakoniec upozornil, že on by „školy neotváral, lebo máme vysoký podiel britskej mutácie vírusu“.

Nakoniec sa verejnosť až v piatok po 19. hodine dozvedela, že o otváraní škôl budú rozhodovať samosprávy a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Do úvahy sa pritom berie nielen počet infikovaných v jednotlivých mestách a obciach, ale aj podiel britskej mutácie. Tá je o 50 až 70 percent infekčnejšia ako pôvodný vírus. Navyše sa nevyhýba ani deťom. Košická detská nemocnica už hlásila, že má vyše desať detských pacientov s ochorením COVID-19.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) dodal, že rodičia, ktorí sa cítia ohrození, nemusia poslať svoje deti do školy. Do piatka pritom platilo varovanie, že ak rodič nepošle dieťa do školy, ktorá je otvorená, nebude mať nárok na pandemické ošetrovné.

Učitelia dostanú prednosť

Mení sa aj očkovací plán. Učitelia, najmä tí, ktorí pracujú s najmenšími deťmi, dostanú prednosť.

Podľa Krajčího sa už od soboty očkuje vakcínou Moderna. Tento týždeň má prísť na Slovensko očkovacia látka od spoločnosti AstraZeneca. Ňou by sa mali prioritne očkovať učitelia. Prednosť budú mať práve pedagógovia, ktorí učia na prvom stupni základných škôl.

Minulý týždeň, keď sa rozhodlo o otvorení škôl, sa aj na redakciu Pravdy obrátilo množstvo učiteľov. Neskrývali strach, pretože mnohí z nich majú viac ako 50 rokov a patria teda do skupiny, ktorá je koronavírusom ohrozenejšia.

„Dokonca padla dohoda, že učitelia budú uprednostnení pred kritickou infraštruktúrou a budú sa očkovať tí, ktorí budú zabezpečovať prezenčnú výučbu v školách,“ vysvetľoval v piatok po rokovaní vlády Krajčí. Potvrdil to aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Na sociálnej sieti dodal, že do škôl pôjde aj 100-tisíc respirátorov a 21-tisíc štítov zo zásob štátnych hmotných rezerv.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy v tejto súvislosti upozorňuje, že spolu s učiteľmi by mali byť očkovaní aj všetci zamestnanci, ktorí zabezpečujú prevádzku škôl pri prezenčnej forme vyučovania.

Rezort školstva vo vestníku Úradu verejného obstarávania zverejnil oznámenie o obstaraní kloktacích testov. Dodávatelia by mali zabezpečiť otestovanie a aj vyhodnotenie biologických vzoriek žiakov a zamestnancov škôl. Vláda ešte 13. januára vyčlenila na tieto testy vyše 22 miliónov eur.

Do škôl by sa mohli dostať aj menej invazívne testy, pri ktorých sa na prítomnosť vírusu robí výter iba z prednej časti nosa. Podľa Matoviča túto úlohu dostala Správa štátnych hmotných rezerv, o výsledok sa bude zaujímať tento týždeň.

Čierny, bordový a červený

Podľa Krajčího je situácia v rámci Slovenska veľmi zlá. Napriek tomu sa v pondelok zapína Covid automat, v ktorom platí sedem stupňov, pričom každý má svoju farbu. Pravda Covid automat zverejnila minulý týždeň vo štvrtok 4. februára.

Po celoslovenskom januárovom skríningu platí pre deväť okresov najvyšší, IV. stupeň varovania s čiernou farbou, pre 42 okresov III. stupeň s bordovou farbou. Druhý stupeň s červenou farbou platí pre dvadsiatku regiónov. Len okres Veľký Krtíš má I. stupeň, je teda v ružovej farbe.

Obyvatelia čiernych a bordových okresov potrebujú sedemdňový negatívny test. Ako oznámil Krajčí, testy sa nezačnú kontrolovať hneď v pondelok, ale až od stredy 10. februára.

V červených okresoch sa začne od pondelka 15. februára vyžadovať test nie starší ako 14 dní. Vo Veľkom Krtíši bude stačiť test nie starší ako 21 dní.

Núdzový stav až do 19. marca

Covid automat je jedna vec, výnimky zo zákazu vychádzania druhá. Vláda v piatok predĺžila núdzový stav a zákaz vychádzania. Po novom budú platiť až do 19. marca. No najneskôr na 20. deň – teda do 27. februára – musí vláda požiadať o súhlas parlament. Naposledy sa tak stalo medzi sviatkami a do pléna museli prísť aj poslanci s diagnózou COVID-19 alebo v karanténe.

Krajčí upozornil, že ten, kto bude chodiť do zamestnania hromadnou dopravou, sa musí testovať každých sedem dní. Toto opatrenie platí pre celé územie Slovenska. Podľa neho sú totiž autobusy či vlaky vysokorizikovým miestom. O tomto opatrení sa však v uznesení nepíše.

Bratislavský dopravný podnik dokonca odporúča, aby sa v autobusoch, električkách či trolejbusoch ľudia nerozprávali ani netelefonovali.

Na vychádzky v okrese už podľa piatkového uznesenia vlády netreba test. Dokonca možno do prírody zájsť aj do susedného okresu, v tom prípade však je test potrebný. Krajčí však neodporúča návštevy chalúp či chát v iných okresoch. Výnimku majú len deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.

Otvoria sa obchody so záhradkárskymi potrebami. Na ich návštevu však bude potrebný negatívny test. Rovnako aj pri návšteve pošty, čistiarne či knižnice. Bez testu sa však už bude dať ísť na benzínovú pumpu. Alebo na vychádzku s deťmi do šesť rokov. No nie ďalej ako tisíc metrov od miesta bydliska.