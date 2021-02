Poľadovica komplikuje situáciu na cestách pod Tatrami

„Robíme, čo sa dá, vyťahujeme zapadnuté autá a snažíme sa, aby boli cesty prejazdné, pracujeme najmä na nebezpečných úsekoch,“ povedal Marcel Polomský zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Poprad. Na niektorých cestách však technika cestárov nestačí. Napríklad na ceste so strmým svahom do Gánoviec cestárskej auto v prvej zákrute nepochodilo a muselo sa vrátiť späť. „Budeme tam musieť zrejme poslať traktor,“ dodal Polomský.

Pre silnú poľadovicu boli dnes ráno uzatvorené časti ciest v úseku Liptovská Teplička – Vikartovce a v úseku Štrba – Šuňava. Z rovnakého dôvodu je ťažko prejazdná cesta Spišská Nová Ves – Smižany – Spišský Štvrtok, informuje internetová stránka stellacentrum.sk.

Na nebezpečnú situáciu na cestách upozorňuje aj popradská samospráva. „Žiadame obyvateľov, aby von vychádzali len v nutných prípadoch, aj to len s veľkou opatrnosťou,“ uvádza mesto na svojej internetovej stránke. Správa mestských komunikácií cez noc vysypala 100 ton posypovej soli.

Na cestách pomáhajú aj hasiči. Ako informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, odstraňujú popadané stromy a zasahujú aj pri nehodách.

Výstrahy pred povodňami

Meteorológovia dnes varujú pred výskytom poľadovice a dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke však zároveň zverejnil aj hydrologické výstrahy pred povodňami. Dve výstrahy druhého stupňa platia v okresoch Senica a Michalovce. Výstrahy prvého stupňa pred povodňovou aktivitou platia v okresoch Myjava, Malacky, Pezinok, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Trenčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Brezno, Lučenec a Trebišov bez Rožňavy.

Meteorológovia vydali pre okresy v Prešovskom a Žilinskom kraji druhý stupeň výstrahy pred poľadovicou, ktorá platí do 15:00. Druhý stupeň výstrahy pred dažďom platí pre okresy v Banskobystrickom a Žilinskom kraji do 12:00. Pre Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj platí výstraha prvého stupňa pred dážďom do 12:00. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí aj pre Prešovský a Košický kraj do polnoci dnešného dňa.

Druhý stupeň výstrahy pred povodňou z trvalého dažďa platí do 12:00 pre okres Senica v povodí rieky Myjava, hlavne v jej úseku Podbranč – Nečasovci – Hulkovci – Gažovci. Výstraha pred povodňou druhého stupňa je vyhlásená aj v okrese Michalovce. Meteorológovia očakávajú ďalší vzostup vodných hladín vo vodomernej stanici vo Veľkých Kapušanoch, pretože aj v ukrajinskej časti povodia Latorice pokračuje vzostup vody. Výstraha platí do 9. februára do 10:00.