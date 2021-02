Polícia naďalej pokračuje v sprísnených kontrolách

Polícia bude pokračovať v kontrolách na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, ako sú lyžiarske strediská, nákupné strediská, železničné stanice, potraviny, drogérie či odberné miesta. „Tieto kontroly vykonajú príslušníci služby poriadkovej polície, služby dopravnej polície a služby železničnej polície,“ spresnila Bárdyová.

Za posledný týždeň, konkrétne od 28. januára do 4. februára, policajti odhalili 51 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény, 25 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok a 784 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok. Za rovnaký čas evidujú tiež 1940 prípadov porušenia zákazu vychádzania a 604 prípadov porušenia postúpili na regionálne úrady verejného zdravotníctva a okresné úrady. „Sankcie zostávajú vo výške ako doposiaľ, v blokovom konaní do tisíc eur a v správnom konaní do 1659 eur,“ pripomenula Bárdyová.