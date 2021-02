Republikáni sa Trumpa boja. Bude nevinný

Nasleduje po tom, čo Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati, schválila ústavnú žalobu na populistického miliardára. V dolnej komore Kongresu ju podporilo aj niekoľko republikánov. Trumpa obvinili z podnecovania vzbury, ktoré vyvrcholilo 6. januára útokom davu extrémistov na Kapitol.

Radikálni stúpenci vtedajšieho šéfa Bieleho domu chceli zastaviť Kongres, aby nemohol odobriť výsledky prezidentských volieb z 3. novembra 2020. Tie vyhral demokrat Joe Biden a 78-ročný politik prevzal vládu nad Oválnou pracovňou 20. januára. Napriek tomu Trump stále tvrdí, že voľby boli sfalšované. Nedokázal však predložiť jediný relevantný dôkaz a opiera sa len o klamstvá a konšpirácie.

Bez šance

Už v decembri 2019 podala Snemovňa reprezentantov na Trumpa prvú ústavnú žalobu. Senát, v ktorom mali vtedy väčšinu republikáni, ju zamietol. Po voľbách sa pomery v hornej komore Kongresu zmenili. No demokrati nemôžu rátať s tým, že by Senát impeachment odobril, hoci pri útoku na Kapitol zahynulo päť ľudí. Je možné, že sa nájde niekoľko konzervatívcov, ktorí žalobu podporia. Takmer určite to však nebude stačiť. Ak v 100-člennom Senáte bude hlasovať 50 demokratov za to, že Trump je vinný, stále by sa muselo pridať minimálne 17 republikánov, aby impeachment prešiel.

"V podstate nevidím žiadnu šancu, že by Senát ústavnú žalobu schválil. Demokrati aj republikáni majú rovnaký počet senátorov. Nenájde sa dostatok konzervatívcov, ktorí by sa priklonili k impeachmentu,“ predpovedala pre Pravdu odborníčka na americkú politiku Anne Cizmarová z univerzity vo východnom Kentucky.

K tomuto názoru sa prikláňa aj politológ Robert Shapiro z Kolumbijskej univerzity. Podľa neho je jasné, že žalobu Senát neschváli. "Muselo by nastať nejaké veľké odhalenie, aby sa to zmenilo. Veď už 45 republikánov hlasovalo za to, že proces je podľa nich protiústavný. Títo politici žalobu nepodporia,“ povedal pre Pravdu Shapiro.

Republikáni, ktorí nechcú Trumpa odsúdiť, predkladajú niekoľko dôvodov. Jedným z nich je, že proces je vraj protiústavný, lebo prezident už nie je v úrade. O tejto otázke by však mal rozhodnúť Najvyšší súd. Impeachment by napriek tomu, že už Trump nie je v Bielom dome, mohol mať aj reálny politický dosah. Keby žaloba prešla, Senát by jednoduchou väčšinou mohol rozhodnúť o tom, že bývalý šéf Bieleho domu sa v budúcnosti nemôže uchádzať o volenú funkciu vo federálnom úrade.

Časť republikánov tvrdí, že impeachment je zbytočný, na udalosti zo 6. januára treba viac-menej zabudnúť a politici by sa mali sústrediť na riešenie momentálnych problémov.

"Celá táto vec je hlúpa. Vieme, že bez ohľadu na to, čo urobíme, nič z toho nepomôže ľuďom, aby sa dostali k vakcínam alebo aby si udržali prácu. Tomu by sme mali venovať pozornosť,“ citovala spravodajská stránka Politico Marca Rubia, republikánskeho senátora z Floridy.

Hoci viacerí konzervatívci v uplynulých týždňoch naznačovali, že za útokom na Kapitol sú Trumpove klamstvá, len hŕstka z nich je ochotná naozaj vystúpiť proti exprezidentovi. Medzi pár odvážlivcami je Liz Cheneyová, ktorá impeachment podporila v Snemovni reprezentantov. Republikánka pre televíziu Fox News povedala, že aj keď žaloba neprejde, bývalý šéf Bieleho domu môže čeliť následkom kriminálneho vyšetrovania. Najmä keby sa ukázalo, že plánovane vyprovokoval násilie.

Útok trumpovských extrémistov na Kongres 6. januára. Autor: SITA/AP, John Minchillo

Silná pozícia

Politicky však Trump zatiaľ prežije. "Stále má silnú pozíciu v strane, je dokonca možné, že bude v roku 2024 prezidentským kandidátom. Niektorí republikáni by sa ho radi zbavili. Ale je otázkou, koľkí z nich sú dostatočne odvážni, aby čelili hnevu Trumpových lojálnych stúpencov,“ pripomenul pre Pravdu Tim Galsworthy, expert na Republikánsku stranu z univerzity v Sussexe. Nie je jasné, ako dlho proces v Senáte potrvá. Demokrati očividne nie sú úplne presvedčení, že je nevyhnutné, aby v Kongrese vypovedali svedkovia. Podľa nich je správanie exprezidenta dostatočne verejne zdokumentované.

Trump a jeho právnici žalobu odmietli s tým, že je protiústavná. Bývalý šéf Bieleho domu tvrdí, že jeho prejav zo 6. januára neviedol k útoku na Kongres.

Prieskum agentúry Ipsos a televízie ABC News ukázal, 56 percent Američanov chce, aby Senát impeachment schválil a aby Trump už nemohol kandidovať za prezidenta.