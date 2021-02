ONLINE: Na odmietanie vakcíny AstraZeneca je priskoro

Pochybnosti o vakcíne spoločnosti AstraZeneca či jej odmietanie sú predčasné, hovorí WHO a jej partneri z globálnej očkovacej iniciatívy.

5:55 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a jej partneri v rámci globálnej iniciatívy COVAX v pondelok vyzvali na obozretnosť pri odmietaní či spochybňovaní účinnosti vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Trvajú totiž na tom, že táto vakcína zostáva dôležitým nástrojom na záchranu životov, píše agentúra AFP.

„Na odmietanie tejto vakcíny je priskoro. Je absolútne nevyhnutné čo najefektívnejšie využívať nástroje, ktoré máme k dispozícii,“ povedal Richard Hatchett, šéf Koalície na pripravenosť proti epidémiám (CEPI), ktorá spoločne s WHO a svetovou alianciou pre očkovanie GAVI zabezpečujú prostredníctvom programu COVAX distribúciu vakcín po celom svete.

Niektoré európske krajiny už oznámili, že vakcínou proti koronavírusu od výrobcu AstraZeneca nebudú očkovať ľudí starších ako 65 rokov. Svoje rozhodnutia odôvodnili tým, že zatiaľ nie je dostatok vedeckých dôkazov o tom, či je vakcína od britsko-švédskej spoločnosti v súčasnosti účinná aj u starších ľudí.

Juhoafrická republika (JAR) taktiež v nedeľu pozastavila plány na očkovanie svojich zdravotníkov v prvej línii vakcínou od konzorcia AstraZeneca/Oxford po tom, čo klinická štúdia ukázala, že táto vakcína nezabráni miernemu a stredne závažnému priebehu choroby COVID-19 pri variante vírusu, ktorý je v tejto krajine dominantný.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus novinárom povedal, že zistenia spomínanej štúdie sú „jednoznačne znepokojujúce“. Zároveň však v súvislosti s touto štúdiou poukázal na „niektoré dôležité výhrady“ spočívajúce najmä v jej malej vzorke s iba 2000 účastníkmi. Vyzval preto na ďalší výskum. Iní odborníci WHO tiež poukázali na to, že interval použitý medzi podaním obidvoch dávok vakcíny v štúdii bol iba mesiac – čo je oveľa menej, než je optimálny čas potrebný na zvýšenie jej účinnosti.

Európska agentúra pre lieky (EMA) so sídlom v Amsterdame odporučila podmienečné používanie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca v Európskej únii bez stanovenia vekových hraníc. Európska komisia sa tohto odporúčania držala a koncom januára vakcínu takto schválila.