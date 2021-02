NÁZOR: Matovičov fond stojí na peniazoch milionára. Príspevky z OĽaNO vyschli

Nejakú chvíľu sme boli bez premiéra. Odpadlo mu od chuti debatovať na vláde so stranami, ktoré nazval populistickými, tak zostal len v pozícii utajeného svedka. Pozorovateľa vlády Igora Matoviča. Šéfovať vláde poslal ministra Eduarda Hegera.

„V decembri vláda schválila Covid Automat. SaS, Za ľudí, Sme Rodina a OĽANO. Všetci ministri týchto strán podporili Automat, ktorý vytvorili odborníci… po čom všetci volali. Pred dvoma týždňami sme sa opäť všetci dohodli, že od 8. februára Slovensko na Automat prejde. Potom zrazu opäť prišli reči od niektorých členov koalície, že sa musí v Automate uvoľniť toto, hento, tamto… v čase, keď sme mali rekord v počte hospitalizovaných. Takýchto populistických hier som sa už prejedol, a preto som sa rozhodol, že tentokrát pri vytváraní dohody radšej prítomný nebudem… aby dohoda vznikla čím skôr… a hlavne, aby ľudia dohodu nevnímali ako moje rozhodnutie, ale spoločné rozhodnutie celej koalície,“ napísal premiér na sociálnej sieti dôvod, ktorý ho k tomu viedol.

Výsledok? Tri koaličné strany, ktoré sa dušovali, že určite, ale že určite nepodporia Matovičovi žiadne ďalšie povinno/dobrovoľné plošné testovanie, schválili Covid Automat, ktorý v súčasnej situácii neznamená nič iné, než povinno/dobrovoľné plošné testovanie. Šéf Sme rodina to v relácii Ide o pravdu povedal bez obalu. Ľudia stále nadávali na vládu, že im nanucuje testovanie, tak to teraz bude na odborníkoch. Nie na vláde.

Je zbytočné brať Kollárovi ilúzie, že sa hnev ľudu obráti proti odborníkom. Tí nevládnu tejto krajine, tí nebojujú o preferencie. Ak Matovič hovorí o populizme, má pravdu. Že ho rozčuľuje, je pochopiteľné, lebo jediný, kto z koalície na tom dobre politicky zarába, je Richard Sulík. Nikto iný. No a opozícia, ktorá v tomto prípade nemusí ani len pohnúť prstom.

Populizmus Richarda Sulíka je jednoduchý a preto účinný. Je rebelom vo vláde prijímajúcej nepopulárne opatrenia, to zatiaľ stačí. Príklad nedomysleného populizmu má Igor Matovič vo vlastnom hnutí. Volá sa Fond vzájomnej pomoci.

Fond mal bombastický štart na jar minulého roku, keď sa poslanci OĽaNO zaviazali, že budú prispievať 500 eurami mesačne, aby pomohli ľuďom v núdzi zasiahnutým pandémiou koronavírusu. Mala to byť zároveň náhrada za to, že si poslanci ako ústretové gesto neznížili platy. Pripojili sa tiež niektorí ďalší koaliční poslanci a pridali sa aj darcovia z vonku.

Boris Kollár popisoval fond ako miesto, kde „každý jeden človek uvidí tú osobnú mieru solidarity s ľuďmi, akým spôsobom je ten poslanec alebo prípadne člen vlády ochotný pomôcť obyčajným bežným ľuďom, lebo bude vedieť, akou sumou prispel“.

Kdeže lanské snehy sú… Prítok peňazí od poslancov z mesiaca na mesiac slabol a od októbra vyschol (s dvomi výnimkami – časť príspevkov poslali Peter Kremský a Ján Szőllős). K 8. februáru 2021 fond zaznamenal celkový prílev peňazí vo výške 692 535,05 € a na pomoc ľuďom v núdzi odišlo 91 693,00 €.

Vo fonde zostáva približne 600-tisíc eur. Päť najväčších darcov mimo poslancov do fondu nalialo 554-tisíc eur, z toho podnikateľ a milionár Milan Fiľo sám 500-tisíc. Inými slovami, peniaze od poslancov sa minuli a nové neprichádzajú, aj keď sa na to s veľkou slávou vlani zaviazali. Ako to povedal Boris Kollár? Každý uvidí tú osobnú mieru solidarity? Fond držia pri živote peniaze podnikateľa, ktorého Matovič považuje za oligarchu.

Mimochodom, Igor Matovič bol prvý, ktorý fond poslal k vode. „Mne to už odpadlo od chuti. Ak prídeme v apríli s vyhlásením, že zakladáme fond, a ja sa mám v auguste vytešovať z toho, že sme ho spustili, ja som rezignoval už v júli,“ vyhlásil premiér v lete v TV Markíza s tým, že spustenie projektu podľa neho trvalo až príliš dlho.

Ak jeden projekt zlyhal, je na obzore druhý. Hnutie OĽaNO nedávno prekvapilo koaličných partnerov požiadavkou, aby sa peniaze, ktoré získa Slovensko prostredníctvom európskeho Fondu obnovy, delili pre rezorty podľa volebného výsledku. Zdá sa, že z fondu obnovy sa stane Fond obnovy volebných preferencií. Treba ešte niečo dodať k téme populizmus?

Pozrite si TOP 10 videí minulého týždňa na TV Pravda.

1.

Prečo sa vo veľkom testuje, aj keď sa niektoré koaličné strany vyjadrili, že nepodporujú plošné testovanie? Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára všetci volali po väčšom slove odborníkov a Covid automat pripravili odborníci. Teraz to podľa neho aspoň nepadá na hlavu vlády, ale odborníkov. Ocenil, že platí automat. „Ak sa to ale nezlepší, budem na návrh odborníkov súhlasiť s vypnutím ekonomiky,“ dodal v relácii Márie Hlucháňovej Ide o Pravdu.

2.

Primátor Hlohovca a koaličný poslanec za stranu Za ľudí Miroslav Kollár vidí testovanie z iného pohľadu – zo strany samosprávy. Celoplošné testovanie občanov sa mu nepáči. Podľa neho ide o politické rozhodnutie bez akceptovania názoru odborníkov a samospráv. „Ak to nedopadne dobre, vinníkom budú samosprávy,“ uviedol v relácií Ide o pravdu.

3.

Britská mutácia koronavírusu sa na Slovensku rýchlo šíri, podľa prednostu kliniky infektológie a cestovnej medicíny univerzitnej nemocnice v Košiciach Pavla Jarčušku je to doslova predátor. „Britská mutácia dobila už celé naše územie. Čaká nás neľahké obdobie,“ varuje.

4.

Ako vlastne vyzerá koronavírus? "Podľa mňa je dobré ukazovať zábery ako tento bežným ľuďom. Aby si vírus vedeli predstaviť, aby vedeli, ako o ňom rozmýšľať. Vírus nemôžeme vidieť, je menší ako vlnová dĺžka svetla, a tak ho „na vlastné oči“ nikdy neuvidíme. Preto je pre mnohých ľudí niečím abstraktným, čo nevedia v mysli uchopiť. Naša vizualizácia im dáva niečo konkrétne, keďže ukazuje reálny tvar vírusu. Hovorím tvar, pretože farby sú samozrejme umelé – farby tak ako ich poznáme pri objektoch na takejto malej škále neexistujú, hovorí Peter Mindek zo spoločnosti Nanographics, ktorá ako prvá na svete vytvorila a ukázala 3D obraz koronavírusu.

5.

Slovensko poňalo zákaz vychádzania špeciálnym spôsobom a od jednej po polnoci do piatej rána neplatí. To využila strana Hlas-SD, aby pripomenula, že počet obetí koronavírusu prekročí/prekročil 5-tisíc. Číslo vytvorila sviečkami neďaleko Úradu vlády a bola to akási odveta za podobnú akciu Igora Matoviča, ktorý v opozícii pripomenul vtedajšej vláde počet odvrátiteľných úmrtí na Slovensku.

6.

NAKA zaklopala na ďalšie dvere vo vysokom svete politiky – v rámci akcie Drevo, pri ktorej ide o podozrivé obchodovanie s drevom, prehľadala sídlo firmy, kde je spolumajiteľom exminister Peter Žiga a iní jeho rodinní príslušníci. Od vstupu do politiky v roku 2006 nemám s riadením tejto spoločnosti nič spoločné, hovorí exminister. Žiga má na krku aj iné obvinenie z podplácania v prípade Gabčíkova, považuje ho za vymyslené.

7.

Opozičné politické strany ohlásili dohodu na referende o predčasných voľbách. Robert Fico ukázal aj petičný hárok. V petičnom výbore síce žiadni politici nebudú, ale do kampane sa poplitické strany vložia naplno, aj finančnou podporou petície.

8.

Pôžičky od ľudí pre ľudí: Na aké dlhé obdobie musíte vaše peniaze poskytnúť? Aké výnosy môžete očakávať? Čo všetko musíte z výnosov odviesť štátu a koľko je potom čistý zisk? Aké máte záruky, že sa vám investované peniaze vrátia? V relácii Mariana Nitona Ide o peniaze odpovedá na tieto otázky nezávislý finančný expert Roland Vízner.

9.

Čo všetko musí obsahovať pracovná zmluva? Ako je to so mzdou? Z akých dôvodov môžete dostať výpoveď? Kedy vám zamestnávateľ môže nariadiť dovolenku a kedy vás na ňu pustiť nemusí? Môžu vás nútiť k nadčasom? Čo ak vám zamestnávateľ nevypláca všetko, na čo máte nárok? Kľúčové veci zo Zákonníka práce rozoberá Zuzana Hlavačková v relácii Ide o pravdu s právničkou Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH.

10.

Novým špeciálnym prokurátorom sa stane Daniel Lipšic. Pozrite si, ako ho grilovali poslanci pred voľbou v parlamente.