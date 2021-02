Po nedávnom incidente v Národnej rade prijali bezpečnostné opatrenia

V súvislosti s incidentom, keď sa muž so sekerou pokúšal vniknúť do budovy parlamentu, boli prijaté náležité bezpečnostné opatrenia, ktoré však nie je možné konkretizovať. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.