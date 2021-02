Kardiochirurg Sabol o svojom odvolaní: Minister Krajčí sa nechal hrubo ovplyvniť

Sabola bez zdôvodnenia odvolal minulý týždeň vo štvrtok minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Neskôr svoj krok zdôvodnil, že ústav nenapredoval a odišlo z neho veľa perspektívnych lekárov.

Ešte v ten deň sa však vzbúrili zamestnanci ústavu, ktorým sa jednoducho čudná výmena na čele nemocnice nepozdáva. Navyše, keď uznávaného kardiochirurga vystriedal Antona Jura, ktorý má síce manažérske skúsenosti, ale z hutníckej fabriky. Jura sa totiž stal nielen generálnym riaditeľom ústavu, ale aj predsedom predstavenstva. Za podpredsedu predstavenstva Krajčí vymenoval Martina Studenčana a za člena predstavenstva Štefana Lukačina.

Otvorený list

Sabol médiám poslal otvorený list. Vysvetľuje v ňom, že minulý týždeň sa musel vyrovnať nielen s odchodom milovanej mamky, ale aj s neobjektívnymi vyjadreniami nielen voči nemu. „Je mi nesmierne ľúto, že pár samých seba hodnotiacich ‚špičkových zdravotníckych odborníkov‘ hrubo a neobjektívne ovplyvnilo názor pána ministra,“ píše Sabol.

Na čele ústavu bol rok roku od roku 2003, pričom vždy si svoju pozíciu obhájil v opakovaných výberových konaniach. „Pod mojím vedením sa nám podarilo vybudovať na zelenej lúke dve budovy špičkového kardiovaskulárneho ústavu vrátane najmodernejších technológií, hlavne z vlastných a úverových zdrojov. Novému poverenému vedeniu ústavu sme nezanechali prázdnu špajzu, ale viac ako 11 miliónov eur na účtoch spoločnosti. Každoročné ekonomické ukazovatele boli excelentné, netypické pre slovenské zdravotníctvo,“ konštatuje Sabol.

Vysvetľuje, že sa vždy snažil vytvoriť podmienky pre lekárov a ich odborný rast. Ústav vychováva špecialistov, spolupracuje s Lekárskou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Sabol priznáva, že za ostatných desať rokov z ústavu odišlo 20 špecialistov. „Kotrí však neboli ‚odídení‘, ale odišli do pozícií námestníkov, prednostov, primátorov do iných zdravotníckych zariadení a privátnej praxe,“ vysvetľuje Sabol a pripomína, že do ústavu v rovnakom období prišlo pracovať vyše sto lekárov.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb má veľmi dobrú povesť – aj v odborných, ale aj pacientských kruhoch. Sabol tvrdí, že sa im podarilo do praxe zaviesť množstvo najmodernejších diagnostických a terapeutických postupov. „Tí, ktorí hovoria opak, tieto metodiky nevedia realizovať a niektoré v živote nevideli,“ ohradzuje sa Sabol voči klebetám. „Ošetrujeme ročne desaťtisíce pacientov z východu Slovenska, nie je pravdou, že odchádzajú do iných nemocníc, čísla a štatistiky neklamú,“ pripomína.

Atmosféra v ústave

Atmosféru v ústavu popisuje ako profesionálnu, pokojnú, až rodinnú. „Tí, ktorí sa chceli vzdelávať, mali zelenú, ekonomicky sme ich motivovali. Každodenne nás zasahujúcu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 sme zvládli a zvládame veľmi dobre. Naše vynikajúce výsledky aj v liečbe covidových kardiovaskulárnych, ale aj primárne covidových pacientov sme dosiahli aj kvôli nami zavedenými postupmi a liečbe, pričom preberáme týchto ťažkých pacientov vyžadujúcich si umelú pľúcnu ventiláciu aj z iných nemocníc,“ pokračuje odvolaný riaditeľ.

Poďakoval sa všetkým zamestnancom, ktorí podpísali petíciu na jeho podporu. O plánoch do budúcnosti Sabol nepíše. „Som rozhodnutý prihlásiť sa do transparentného výberového konania na obsadenie miesta v Predstavenstve ústavu a som rozhodnutý dať písomný súhlas na zverejnenie môjho projektu, aby som tak odborníkom, ako aj laickej verejnosti dal odpočet mojej činnosti a takisto aj vízie ďalšieho rozvoja ústavu,“ vyhlásil Sabol. Samotný ústav pritom označuje za svoje „piate dieťa, ktorému venoval viac času a energie ako štyrom biologickým deťom“.

Výzva na „súboj“ v angličtine

„Ako hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre kardiochirurgiu, ktorým som od roku 2012, verejne vyzývam, aby MUDr. Štefan Lukačin, PhD. relevantne preukázal, na ktorých významných kardiochirurgických klinikách absolvoval odborné stáže, v akom období a dĺžke trvania a u ktorého prednostu kliniky pôsobil,“ reaguje v závere Sabol na nového člena predstavenstva.

Sabol sa pritom odvoláva na tlačovú správu nového povereného vedenia, podľa ktorej sa mal Lukačin zúčastniť na stážach v Českej republike, Holandsku, Nemecku, Belgicku, Slovinsku, Španielsku a Francúzsku.

„Zároveň ho verejne vyzývam na odbornú diskusiu v anglickom jazyku. V prípade, že uvedené skutočnosti nevie preukázať, ho žiadam na okamžitú abdikáciu z funkcie povereného člena Predstavenstva nášho ústavu, aby nekazil dobré meno slovenskej a košickej kardiochirurgie,“ dodal Sabol.