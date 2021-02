V košickom Arcuse zomrelo už 36 ľudí

Z koronavírusu sa v zariadení vyliečilo 82 ľudí. Aktuálne je infikovaných 33 klientov. Vďaka prísnym opatreniam sa spomalilo šírenie vírusu, nové prípady pribúdajú už len výnimočne. Pravidelne dezinfikujú priestory a na dvoch zo šiestich poschodí sú už iba negatívni klienti. Prvé prípady ochorenia zaregistrovali 10. januára, koronavírus diagnostikovali u viac ako 110 klientov.

Väčšina pacientov má vysoký vek a ďalšie ochorenia, preto s vírusom bojujú ťažšie. Ochoreniu podľahli za uplynulé dni ďalší. „Od začiatku vypuknutia nákazy zomrelo 36 pozitívne testovaných pacientov. Stav infikovaných priebežne sleduje ich ošetrujúci lekár Ján Béreš, ktorý chodí do zariadenia dvakrát do týždňa. Doktorka Darina Čechová však do zariadenia aj naďalej nechodí. O pacientov sa nepretržite starajú zdravotníci a ošetrovatelia,“ hovorí Anna Terezková z komunikačného oddelenia Košického samosprávneho kraja. Ten je zriaďovateľom Arcusu.

Momentálne je v nemocnici osem klientov. „Klienti, ktorí sa tam dostanú, sú už vo veľmi vážnom stave a potrebujú pomoc umelej pľúcnej ventilácie. Žiaľ, väčšina z nich sa už do zariadenia nevrátila,“ dodala Terezková.

Po prepuknutí nákazy zriaďovateľ zabezpečil pre klientov v ťažších stavoch aj tri kyslíkové prístroje. V stredu by do zariadenia mali prísť ďalšie dva. Seniorov testujú každý týždeň, minulý týždeň absolvovali aj test na protilátky. Zamestnanci absolvujú testovanie vždy pred vstupom do zariadenia.

Od 1. februára zariadenie vedie dočasný riaditeľ Vojtech Hintoš. Ten však šéfuje aj podobnému zariadeniu Via Lux v Košiciach-Barci. Tam už boli zamestnanci i klienti zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny. V Barci majú momentálne sedem pozitívnych klientov.

Župa vyhlási výberové konanie na pozíciu riaditeľa Arcusu. Hovorkyňa však upozorňuje, že v súčasnosti je prioritou zlepšenie epidemiologickej situácie a zastavenie šírenia nákazy. „V prípade vyhlásenia výberového konania o tom budeme informovať. Tak ako všetky výberové konania na vedúce pozície v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, aj toto bude verejné, to znamená, že ústna časť bude vysielaná naživo a verejnosť bude môcť klásť uchádzačom otázky.“