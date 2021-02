Šéf petičného výboru pre referendum: Ponúkol som ideu, ktorá získala podporu

Podľa neho sú vo výbore iba odborníci sympatizujúci s politickými stranami. Hovorí, že do výboru ho nominoval kamarát zo strany Hlas. S iniciatívou vytvorenia výboru však prišiel on sám.

Ako sa vytváral petičný výbor k referendu 2021?

Stretávam všade nahnevaných a rozčarovaných ľudí, ktorí nechápu, čo sa deje v tejto krajine. Koalícia sa háda medzi sebou, ľuďom krachujú prevádzky a pomoc je v nedohľadne. Mnoho mojich priateľov a známych je frustrovaných a nevedia, ako prežijú ďalší deň. Mám priateľov a sympatizantov z rôznych strán. Koaličných aj opozičných. Keď ma oslovil známy s otázkou, prečo sa len sťažujeme a nič nekonáme, prišiel som s ideou vytvoriť petičný výbor na zber podpisov pre referendum a dostal som spätnú väzbu od predstaviteľov najvyšších vedení politických strán, že sú pripravení aktívne podporiť zber podpisov. Nebol potom dôvod váhať. Referendum a prípadné predčasné voľby vnímam ako šancu pre každého, aj pre koaličné strany, vytvoriť niečo racionálnejšie a profesionálnejšie, ako nám teraz vládne. Niekde som zachytil výrok predsedu SaS Richarda Sulíka, že ,našťastie nemá EQ, pretože by ho muselo na vláde picnúť'. Takto majú aj jeho voliči šancu rozhodnúť, že môže byť niečo iné.

Kto sú členovia výboru, aké je ich pozadie?

Členovia sú známi. Sú to právnici a ich mená vyslovil aj na svojej tlačovej besede líder Smeru. Sú to odborní sympatizanti SNS, strán Socialisti.sk a Hlas. Petičný výbor je otvorený a uvítal by som aj predstaviteľov odborov či rôznych občianskych a profesijných združení.

Aký máte postoj k referendu o predčasných voľbách? zúčastním sa a budem hlasovať za zúčastním sa a budem hlasovať proti nezúčastním sa zatiaľ neviem Zobraziť výsledky ankety zúčastním sa a budem hlasovať za 67,6% nezúčastním sa 23,1% zúčastním sa a budem hlasovať proti 7,2% zatiaľ neviem 2,1%

Máte už skúsenosti s organizovaním petícií alebo referenda?

Sledujem politiku, vyznávam sociálnodemokra­tické hodnoty. Mám skúsenosti s profesionálnym riadením.

Kto vás nominoval za člena výboru?

Oslovil ma priateľ z Hlasu. Rozprávame sa často o tom, kde sa Slovensko ocitlo, a keď som mu povedal o svojej idei petičného výboru, podporil ma.

Poznáte sa osobne s niekým zo Smeru, z Hlasu alebo zo SNS?

Poznám ľudí, ktorí sympatizujú s rôznymi stranami vrátane opozičných.

Ako vnímate, že máte takú veľkú podporu od strán Smer a Hlas?

Som človek z praxe. Vidím, čo sa na Slovensku deje. A referendum je téma, ktorá vo verejnosti rezonuje už dlhší čas. Takže som neprišiel na nič výnimočné, len som ponúkol ideu v pravý čas a tá získala podporu.

S kým ste sa radili o referendovej otázke?

V petičnom výbore sú právnici. Pozreli sme si formáty z minulosti a poradili sa s expertmi z opozičných strán. Samozrejme, bez právnikov by to nešlo. Ľudia chcú podpisovať a nikto nechce plytvať ich energiou zbytočnými právnymi chybami.

Myslíte si, že bude referendum úspešné?

Uvidíme. Je však potrebné dať šancu všetkým, čo sa cítia touto vládou existenčne, sociálne ohrození. Všetko, na čo siahne, nezvládne. A predseda vlády nedorástol na riadenie krajiny. Treba dať šancu niekomu inému. Kto to bude, rozhodnú ľudia.

Rozhovor prebehol prostredníctvom mailu.