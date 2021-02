Koaličné spory o miliardu eur. Zaskočili aj europoslancov

Pre nevyužité peniaze z eurofondov si skočili do vlasov europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a ministerka investícií a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Europoslankyňa tvrdí, že súčasná vláda z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nepresunula miliardu do Európskeho sociálneho fondu do konca roka 2020, keď to ešte bolo možné. A tak Slovensko prišlo o peniaze, ktoré sa mali použiť na boj s koronavírusom.

Remišová však nesúhlasí. Miliardu na boj s vírusom realokovali – presunuli – ešte vlani v apríli. To, že sa nenašlo viac peňazí v neskoršom období, ide podľa ministerky investícií na vrub jednotlivých rezortov. Neboli totiž ochotné financie uvoľniť.

VIDEO: Remišová hovorí, že stratená miliarda eur je klamstvo.

Vicepremiérka, ktorej sa zastal aj predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) žiada od Ďuriš Nicholsonovej verejné ospravedlnenie. Vraj mala najskôr zavolať, popýtať sa a až potom robiť tlačové konferencie.

"Ako zodpovedná vláda by sme sa mali vysporiadať s tým, čo v špajzi máme. Teda s peniazmi z predchádzajúceho rozpočtového obdobia,“ povedala Ďuriš Nicholsonová ešte v pondelok. Vládnou nečinnosťou sa však podľa Ďuriš Nicholsonovej peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v ktorom nám ostalo ešte niečo vyše päť miliárd eur, budú musieť minúť presne na to, na čo boli pôvodne určené.

Teda na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. S tým má však Slovensko už dlhé roky problémy a europoslankyňa neverí, že za tri roky dokážeme vyčerpať zvyšných vyše 70 percent. „Efektívnosť čerpania by sa musela zvýšiť zhruba o 300 percent. Pri súčasnom nastavení verejného obstarávania, ktoré trvá vyše dvoch rokov, je to jednoducho nereálne,“ dodala Ďuriš Nicholsonová.

Na jej stranu sa nepriamo pridal aj minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Jeho ministerstvo žiadalo Remišovú, aby do konca augusta 2020 podala návrh presunu európskych peňazí do programu Prvá pomoc, ktorý pomáha ľuďom postihnutým pandémiou. „Celkovo bolo v roku 2020 z iných fondov presunutých na program Prvá pomoc do Európskeho sociálneho fondu namiesto 1,3825 mld. eur iba 327 miliónov,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva.

Podľa vicepremiérky to však pravda nie je a Slovensko o žiadne peniaze zatiaľ neprišlo. Eurofondy podľa nej klasicky prepadnú iba v prípade, keď nie je splnené pravidlo čerpania N+3.

„Po mojom nástupe na čelo rezortu sa nám vďaka krízovému manažmentu v roku 2020 podarilo dosiahnuť historickú nulu v prepade peňazí. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z Kohézneho fondu a zo Sociálneho fondu neprepadlo ani euro," dodala Remišová.

Navyše miliarda z rôznych fondov a nevyužitých výziev bola podľa nej na boj s pandémiou presunutá už v apríli. Najviac peňazí dostal práve Európsky sociálny fond, až 410 miliónov eur. Na podporu zdravotníckeho systému šlo ďalších 204 miliónov eur, na podporu malých a stredných podnikov 330 miliónov eur, na podporu zložiek integrovaného záchranného systému 51 miliónov eur a iné opatrenia na zmiernenie koronakrízy dostali 109 miliónov eur. „Ďalších viac ako 400 miliónov je plánovaných z nástroja REACT-EU. Tieto informácie sú verejne dostupné, pretože boli aj predmetom rokovania vlády,“ dodala Remišová.

Eurokomisia súhlasí s Remišovou

Remišová sa ohradila aj proti tvrdeniu europoslankyne, že sa jej vinou do Sociálneho fondu nepremiestnilo dostatočné množstvo peňazí. Dôvodom je podľa nej neochota jednotlivých ministrov nájsť v rámci svojich rezortov voľné financie.

„Prosila som ich, aby si do konca júla spravili hlbokú analýzu v rámci rezortov. Po uplynutí termínu som dostala listy od rezortných kolegov, kde v zásade hovorili – nemám, nedám a ešte potrebujem aj ja,“ povedala vicepremiérka.

S otázkou, či takúto analýzu urobili a čo bolo jej výsledkom, sa denník Pravda obrátil aj na jednotlivé ministerstvá. Žiadne však do uzávierky neodpovedalo. Podľa Ďuriš Nicholsonovej však celková koordinácia aj tak padá na plecia vicepremiérky, preto si okamžité presunutie peňazí mala odkomunikovať aj napriek tomu, že rezorty nechceli spolupracovať.

Remišovej však dáva za pravdu aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. „Na Slovensku sa v roku 2020 žiadne dekomitmenty, teda rušenie viazanosti, v ERDF a Kohéznom fonde neuskutočnili,“ povedala hovorkyňa zastúpenia Ingrid Ludviková. Rovnako je podľa nej pravda aj to, že Slovensko peniaze na boj s koronavírusom v apríli realokovalo z iných fondov. „Európska komisia spustila v apríli 2020 dva balíčky opatrení, Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus (CRII+), ktorých cieľom je mobilizácia európskej kohéznej politiky na reakciu na zvládanie výziev, ktoré priniesla pandémia,“ vysvetľuje Ludviková a dodáva, že Slovensko, ako aj iné členské štáty, túto možnosť presunu peňazí využilo.

Zrelí na demisiu?

Vicepremiérka vyhlásila, že ak by boli slová Ďuriš Nicholsonovej pravdivé, bolo by to na demisiu celej vlády. "Apelujem na partnerov, aby sme netraumatizovali spoločnosť. Obvinením Ďuriš Nicholsonovej sa má na budúci týždeň zaoberať aj koaličná rada. „V slušnej spoločnosti, keď človek šíri nepravdivú informáciu a šíri ju verejne v médiách, sa ospravedlní. Keď sa neospravedlní, ideme ďalej,“ povedala Remišová.

Ďuriš Nicholsonová sa však ospravedlniť nechystá. Podľa vlastných slov chcela najmä upozorniť na slabé čerpanie peňazí z fondu, nie útočiť na šéfku Za ľudí. „Pani Remišovej sa ospravedlním v roku 2023, keď bude vyčerpaný posledný cent z fondu regionálneho rozvoja,“ vyhlásila europoslankyňa Ďuriš Nicholsonová. Dodala, že osobne s Remišovou doteraz vychádzala dobre. Europoslankyňa dodala, že jej stranícky šéf Sulík sa Remišovej ospravedlnil, ale len za formu, nie obsah toho, čo Ďuriš Nicholsonová hovorila. „Mrzí ma, že to spôsobilo napätie. Chcela som však zdôrazniť, že sa k čerpaniu eurofondov treba postaviť inak,“ vyhlásila.

Minister Krajniak pre Pravdu povedal, že na stanovisku jeho ministerstva sa ani po Remišovej obhajobe nič nemení. „Nepostavil som sa ani na stranu pani Remišovej, ani na stranu pani Ďuris Nicholsonovej. Čísla, ktoré sme zverejnili, sú pravdivé,“ vyhlásil minister sociálnych vecí. Richard Sulík na otázky Pravdy, či sa podľa neho podarilo Veronike Remišovej obhájiť svoju verziu a či sa jej chystá ospravedlniť, nereagoval.

Europoslanci sú zaskočení

Pondelkovému sporu nerozumejú ani europoslanci. Podľa Vladimíra Bilčíka (Spolu) sa totiž ešte koncom minulého roka uskutočnilo stretnutie europoslancov s vicepremiérkou práve k téme čerpania eurofondov. Na ňom sa podľa jeho slov bavili „otvorene a dlho“.

„Pokiaľ problémy vznikajú, je potrebné ich riešiť čo najrýchlejšie a neviem, ako pondelková tlačovka pomohla. Je to len ďalší krok, ktorý, žiaľ, ukazuje, že táto vláda má nielen problém zvládať viaceré úlohy v kontexte pandémie, ale aj vzájomnú komunikáciu, čo v politike nikdy nie je dobré,“ dodáva. Rovnako to podľa neho nepomôže ani rýchlejšiemu čerpaniu eurofondov, s ktorým má chronický problém každá vláda už od nášho vstupu do únie. Dnes si však už ďalšie zlyhania nemôžeme dovoliť.

„Sme v situácii, keď k nám príde ešte viac európskych prostriedkov i z Fondu obnovy a je extrémne dôležité, aby sme ich využívali účelne a dôsledne v prospech ľudí,“ dodáva Bilčík. Aj Ivan Štefanec (KDH) je toho názoru, že by sa podobné veci mali riešiť za zatvorenými dverami. Aj keď je v eurofondoch stále veľký neporiadok.

„Nerozumiem, prečo si to nevydiskutujú tieto dámy osobne. Pripadá mi to, akoby neboli v jednej vládnej koalícii,“ hovorí europoslanec. Vo veci sa prikláňa na stranu vicepremiérky, a to aj napriek tomu, že verí v dobrý úmysel europoslankyne Ďuriš Nicholsonovej. Na tom, že eurofondy čerpať nevieme a potrebujeme sa zlepšiť, však podľa neho takéto spory nič nezmenia. „Potrebujeme urobiť zásadné zmeny a na to treba pokoj na prácu,“ dodáva.