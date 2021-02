ONLINE: Po britskej a juhoafrickej je v EÚ aj brazílska mutácia

6:00 Európska komisia podporí plán Poľska odpredať Ukrajine 1,2 milióna dávok vakcíny AstraZeneca proti COVIDU-19. Podľa serveru ukrajinskej Pravdy to oznámil podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis. Má ísť o predaj bez zisku. „Komisia pomôže sa zostavením zmluvy, dopravou a doručením z Poľska na Ukrajinu,“ uviedol podľa serveru Dombrovskis.

Ukrajina, jedna z najchudobnejších európskych krajín, sa ocitla na konci radu na očkovacie preparáty v rámci kontinentu. Ukrajinská vláda pritom dúfa, že do začiatku roka 2022 naočkuje polovicu svojej populácie. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň podľa agentúry Reuters povedal, že rokuje s niekoľkými štátmi vrátane Poľska o tom, či by Ukrajina mohla získať ich vakcíny. Kyjev tiež apeloval na Európsku úniu, aby mu pomohla so zabezpečením vakcín. Nákupu ruskej vakcíny Sputnik V sa pre zlé vzťahy so susednou krajinou bráni.

Minulý týždeň Zelenskyj podľa agentúry Reuters povedal, že si krajina zabezpečila 20 miliónov dávok od indickej farmaceutickej firmy Serum Institute cez celosvetovú schému COVAX. Okrem toho si v decembri ukrajinské ministerstvo zdravotníctva predrokovalo 1,9 milióna dávok lieku od čínskeho výrobcu Sinovac Biotech.

5:50 Z Portugalska v stredu ohlásili prvé dva prípady nákazy brazílskym variantom koronavírusu. Informovala o tom televízia SIC. Stalo sa tak dva týždne po tom, čo boli zastavené všetky lety medzi touto juhoeurópsku krajinou a Brazíliou.

Televízia SIC uviedla, že obaja nakazení brazílsky variantom koronavírusu sú z oblasti Lisabonu. Agentúra Reuters napísala, že medzi Portugalskom a Brazíliou môžu teraz byť prevádzkované len repatriačné lety, na cestu sa tiež môžu vydať ľudia z humanitárnych dôvodov. Pred letom sa však musia preukázať negatívnym testom na koronavírus, ktorý nie je starší ako 72 hodín, a po prílete do Portugalska ich čaká dvojtýždňová karanténa.

V prípade brazílskej varianty koronavírusu sa vedci podobne ako u britskej a juhoafrickej obávajú, že je výrazne nákazlivejší než doposiaľ rozšírená varianta. V Portugalsku je už zastúpená tak britská, ako aj juhoafrická mutácia.

Portugalsko si vlani v boji s pandémiou COVIDU-19 viedlo v porovnaní s inými európskymi štátmi dobre, od začiatku tohto roka sa ale stretáva so strmým nárastom počtu nakazených aj smrteľných prípadov. Koronavírusom sa doteraz infikovalo takmer 775 000 ľudí, viac ako 14 700 z nich zomrelo.