V ĽSNS prebiehal boj, Kotleba podľahol paranoji, napísal Uhrík

Informáciu o tom priniesol web Aktuality.sk, ktorý získal rozlúčkový mail Milana Uhríka. Bývalý podpredseda ĽSNS v ňom vysvetlil dôvody svojho odchodu zo strany. Hoci sa ĽSNS snažila navonok pôsobiť jednotne, z Uhríkovho mailu vyplýva, že konflikty vnútri strany trvali už mesiace.

Podľa Uhríka neboli jedinou príčinou jeho odchodu zo strany iba jej nové stanovy. Za ďalšie dôvody označil paranoju predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu či kšeftovanie so straníckymi peniazmi. S Kotlebom bola podľa neho ťažká komunikácia. „Táto komunikácia sa ešte viac zhoršila po tom, čo od predsedu ušla manželka do Egypta a po tom, čo bol odsúdený za šeky na 1 488 eur. Chápeme, že sú to obrovské osobné tlaky, ale namiesto toho, aby predseda hľadal v nás oporu, podľahol paranoji a pomaly v každom začal hľadať nepriateľa,“ napísal Uhrík.

Kotlebu vlani v októbri uznal súd vinným z propagácie extrémizmu. Skutku sa dopustil odovzdávaním šekov s neonacistickou symbolikou. Súd mu za to uložil trest štyri roky a štyri mesiace.

Zo zdravotnej sestry asistentka poslanca

Europoslancovi sa tiež nepáčilo, že Kotleba podporuje manželov Mikovčákovcov, ktorých preslávil inzerát na erotickej zoznamke. Z Daniely Mikovčákovej, zdravotnej sestry, urobil predseda ĽSNS poslaneckú asistentku svojho brata Mareka s platom tisíc eur mesačne a manželov navštívil aj u nich doma.

Podľa Uhríka chcel Kotleba Mikovčákovcom zo straníckych peňazí kúpiť dom za 175-tisíc eur. „Po našom silnom odpore sa táto kúpa napokon zastavila, avšak Mikovčákovcom bolo aj napriek tomu vyplatených približne 80-tisíc eur ako ,poďakovanie‘ za to, že nás všetkých takmer zničili,“ dodal podľa Aktualít europoslanec.

Uhrík označil vzťah Kotlebu s manželmi Mikovčákovcami za jednu z príčin svojho odchodu. Podľa hovorcu ĽSNS Martina Beluského sú Uhríkove tvrdenia „kombináciou lží a poloprávd“. „Žiadne peniaze sme zo strany neprijali,“ uviedla podľa webu Mikovčáková.

Odídenci z ĽSNS okolo poslanca Milana Mazureka minulý týždeň avizovali, že pripravujú vlastnú stranu.