Očkovanie učiteľov začne zrejme tento víkend, trvať má tri týždne

Cez víkend by sa mali dať zaočkovať vakcínou od AstraZeneca pedagogickí zamestnanci do 55 rokov a cez týždeň pedagogickí zamestnanci nad 55 rokov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).