Preferencie: OĽaNO Igora Matoviča tretie, Remišová opäť v hre

Pellegriniho Hlas má najvyššie preferencie, Matovičove OĽaNO je za SaS a strana Za ľudí by bola v parlamente podľa prieskumu Polisu pre agentúru SITA.

Parlamentné voľby vo februári by vyhrala strana Hlas so ziskom 21,4 percenta, uviedol portál webnoviny.sk výsledky prieskumu agentúry Polis pre agentúru SITA. V parlamente by bolo až deväť politických strán či hnutí.