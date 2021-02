ONLINE: USA nakupujú vo veľkom ďalšie vakcíny

Do konca júla chce mať americký prezident Joe Biden vakcínu pre 300 miliónov Američanov.

Vybrané krajiny

na 100-tisíc obyv. Krajina Veľká Británia GB Poľsko PL Írsko IE Nemecko DE Ukrajina UA Česká republika CZ Maďarsko HU Rakúsko AT Slovensko SK Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 1 826 865 13 494 3 998 655 115 529 3 132 68 105 802 206 380 7 008 1 570 658 40 177 1 267 37 820 979 179 591 862 206 801 3 846 167 4 971 670 169 102 9 918 2 321 215 64 513 3 736 83 949 242 135 092 5 039 1 258 094 24 058 177 43 570 894 98 384 9 446 1 064 952 17 772 1 057 10 721 248 81 297 1 862 381 875 13 444 299 9 645 171 13 846 1 577 429 139 8 138 265 9 038 063 12 326 2 487 271 473 5 629 590 5 461 276 Krajina Írsko IE Veľká Británia GB Česká republika CZ Maďarsko HU Poľsko PL Ukrajina UA Slovensko SK Nemecko DE Rakúsko AT Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 3 612,3 17,3 4 159,6 77,4 3,4 4 971 670 2 682,4 19,8 5 871,2 169,6 4,6 68 105 802 917,7 88,1 9 933,1 165,8 9,9 10 721 248 842,9 19,3 3 959,2 139,4 3,1 9 645 171 545,7 18,5 4 152,9 106,2 3,3 37 820 979 310,1 11,6 2 887,5 55,2 0,4 43 570 894 225,7 45,5 4 970,9 103,1 10,8 5 461 276 201,4 11,8 2 765,0 76,8 4,5 83 949 242 153,2 17,4 4 748,1 90,0 2,9 9 038 063 zdroj: disease.sh

6:54 Počet úmrtí spojených s koronavírusom vzrástol podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Afrike za posledný mesiac o 40 percent. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP. Podľa WHO pre Afriku zaznamenali za posledných 28 dní na tomto kontinente vyše 22 300 úmrtí spojených s ochorením COVID-19 v porovnaní s takmer 16 000 úmrtiami evidovanými počas predošlých 28 dní.

„K tomuto nárastu dochádza v čase, keď Afrika bojuje s novými, nákazlivejšími variantmi koronavírusu a pripravuje sa na svoju doteraz najväčšiu očkovaciu kampaň,“ uviedla WHO na virtuálnej tlačovej konferencii. Celkový počet úmrtí spojených s koronavírusom na tomto kontinente sa blíži k hranici 100 000, ktorá by podľa WHO mala byť prekonaná v najbližších dňoch.

6:28 Počet potvrdených prípadov infekcie koronavírusom v Južnej Kórei sa za posledných 24 hodín zvýšil o 403 na celkovo 82 837, informovala v piatok agentúra Jonhap. Chorobe COVID-19 podľahlo v priebehu uplynulých 24 hodín v krajine 11 ľudí, čím tamojší celkový počet obetí pandémie stúpol na 1507.

Južná Kórea hlásila vo štvrtok 504 nových prípadov nákazy koronavírusom za posledných 24 hodín. Bol to najvyšší denný nárast za približne posledné dva týždne, ktorý vyvoláva obavy z možnej novej vlny nákazy. Úrady vyzvali obyvateľov, aby boli stále opatrní a počas štvordňového sviatku lunárneho Nového roka zostali doma.

6:00 Americký prezident Joe Biden vo štvrtok oznámil, že jeho vláda podpísala dohody o zakúpení ďalších 200 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom podľa TASR agentúra AFP.

„Len dnes popoludní sme podpísali… konečné kontrakty na 100 miliónov ďalších vakcín od Moderny a 100 miliónov ďalších vakcín od Pfizeru,“ uviedol Biden. „Teraz sme na dobrej ceste, aby sme do konca júla mali dostatok zásob pre 300 miliónov Američanov,“ dodal prezident.

Očkovacia kampaň v USA sa začala neisto rozbiehať v decembri, ale odvtedy sa zlepšila. Zaočkovali už približne desať percent populácie.

Federálna vláda taktiež použila núdzové právne predpisy na zvýšenie výroby vakcín, otvorila miesta hromadného očkovania na štadiónoch a spustila samostatný program pre ohrozené komunity.