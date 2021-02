Ich bin ein Pariser!: Hoax o Matovičovi zdieľali tisíce používateľov

Na facebookovej skupine Nekompromisne! sa 4. februára 2021 objavil obrázok s fotografiou premiéra Matoviča a francúzskeho prezidenta Macrona. Nad fotografiou bolo v obrázku napísané: „Ich bin ein Pariser!“

„Ja, ja. Du bist ein Pariser! Nestačilo, že po nemecky ten hlúpy sedlák napísal o svojej francúzskej návšteve, ale Pariser je v nemeckom slangu kondóm. Po francúzsky je pariser druh salámy, Parisien je Parížan,“ napísal autor v popise zavádzajúceho príspevku.

Odkaz na Kennedyho

Autor tohto príspevku mal pravdu v tom, že termínom „ein Pariser“ je v nemčine označovaný nielen človek pôvodom z Paríža, ale slangovo aj prezervatív. Pariser je v nemčine (nie vo francúzštine) taktiež druh rakúskej salámy. V komentároch pod príspevkom bol konfrontovaný s otázkou, či príspevok naozaj pochádza z premiérovho facebookového účtu. Autor sa bránil tým, že „takýchto infantilných statusov je schopný iba premiér“.

Snímka príspevku zo skupiny Nekompromisne! bola následne ďalej zdieľaná napríklad v skupine PREDČASNÉ VOĽBY 2021, C-21 či Insideri SK. Celkovo agentúra AFP identifikovala viac ako 45 individuálnych URL adries obsahujúcich snímku tohto príspevku.

Príspevok však nepochádza z oficiálnych účtov slovenského premiéra. V skutočnosti ho prvá zverejnila satirická facebooková stránka ako vtip s odkazom na slávny výrok amerického prezidenta Johna F. Kennedyho „Ich bin ein Berliner“.

Záber z júla 2020

Igor Matovič na začiatku februára 2021 skutočne absolvoval oficiálnu návštevu francúzskej metropoly a 3. februára navštívil Elyzejský palác a stretol sa s Macronom. Pôvodná fotografia použitá v satirickom príspevku však nepochádza z jeho návštevy Paríža, bola vyhotovená v júli 2020 v Bruseli počas samitu lídrov Európskej únie. Macron podľa jej popisu navštívil priestory Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a spoločne s Matovičom zapózoval pri buste Milana Rastislava Štefánika v deň jeho 140. narodenín.

Satirická fotomontáž vznikla doplnením spomínaného textu „Ich bin ein Pariser!“ k pôvodnej fotografii tak, aby výsledok vyzeral ako autentický facebookový príspevok z premiérovho účtu. Stránka Skromne, ktorá často zdieľa vtipné obrázky o slovenských politikoch, zverejnila 3. februára fotomontáž s popisom „Dačo pre nemčinárov“.

Agentúra AFP kontaktovala administrátora stránky Skromne prostredníctvom FB Messengera. V správe potvrdil, že ide o fotomontáž: „Samozrejme, že je to montáž. Podobne ako 90 percent vecí na mojej stránke. Stránka je oficiálne označená ako zábavná, tak ja za to nemôžem, že to niekto nechápe.“

Po upozornení agentúry AFP stránka Skromne pôvodný príspevok upravila. Do textu doplnila: „Toto je príspevok na (viac-menej) zábavnej stránke, nie na oficiálnom profile premiéra. Tak ho nemusíte zdieľať ako pravdivý, lebo účelom je pobaviť a nie ventilovať vašu agresiu voči Matovičovi.“