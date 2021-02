Otvorilo sa 2 550 škôl, Gröhling ďakuje samosprávam

„Nábeh otvárania škôl stále pokračuje, čo je v porovnaní s utorkom (9. 2.) trojnásobne viac. V budúcom týždni možno čísla trochu poklesnú pre prázdniny v jednotlivých krajoch. Na druhej strane, je to v záujme mobility dobré, aby sme to v prípade nejakých problémov vedeli ustrážiť,“ skonštatoval minister.

Ako dodal, aktuálne je v materských, základných a stredných školách 168.273 žiakov, ich počet v porovnaní s utorkom stúpol o 50 000. „Je to potešiteľné, vďaka patrí samosprávam a zriaďovateľom, že dodržiavajú všetky pokyny na ochranu zdravia a bezpečnosti tak, aby sme postupné otváranie základných škôl zvládli a aby sme mohli prejsť aj na druhý stupeň a na stredné školy,“ zdôraznil Gröhling.

Ružinov a Staré mesto otvárajú školy

Bratislavský Ružinov otvorí od pondelka osem svojich základných škôl (ZŠ), účasť na vyučovaní je dobrovoľná. Na sociálnej sieti to tom informoval starosta Ružinova Martin Chren. „Od pondelka otvárame osem z našich deviatich základných škôl pre prvé stupne. Základná škola Medzilaborecká je zavretá rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva," uviedol starosta a dodal, že z prevádzkových dôvodov sa na vyučovaní môže zúčastniť zhruba polovica žiakov. „Preto školy otvoríme približne na polovicu. Rodičia, ktorí chcú a potrebujú dať svojich prvákov až štvrtákov do školy, tak môžu urobiť. Rodičia, ktorí svoje dieťa do školy ešte dať nechcú, ich môžu nechať doma a na vyžiadanie im dá škola potvrdenie, vďaka ktorému nestratia nárok na OČR," doplnil.

Od pondelka 15. februára otvorí prvý stupeň základných škôl aj Staré Mesto. „Nadviažeme na plnohodnotné vzdelávanie prerušené pred viacerými týždňami. Urobíme tak so všetkou opatrnosťou a rešpektom k vážnosti pandémie," uviedla mestská časť na sociálnej sieti a dodala, že vyučovať budú v prísnom protipandemickom režime. „Každá staromestská škola má napríklad vyhradené miesto na prípadnú izoláciu žiaka, ktorý začne v priebehu vyučovania vykazovať známky choroby," podotkla mestská časť a dodala, že situácia sa bude priebežne vyhodnocovať. Materské školy v Starom Meste sú otvorené už od predchádzajúceho pondelka.