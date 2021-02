Sulíka odchod Nicholsonovej mrzí, načrtol svoj koniec na čele SaS

Doplnil, že Nicholsonová je v Bruseli a keď sa vráti a príde na to čas a príležitosť, budú sa spolu rozprávať. Podľa neho sa majú členovia v strane cítiť dobre. Nicholsonová vo štvrtok 11. februára oznámila, že sa zo strany rozhodla odísť. Dôvodom jej odchodu má byť tlačová konferencia z pondelka 8. februára, na ktorej europoslankyňa vyhlásila, že Slovensko môže prísť o miliardu eur, keďže do konca roku 2020 nezabezpečilo premiestnenie týchto peňazí z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

VIDEO: Sulík o odchode Ďuriš Nicholsonovej a svojej politickej budúcnosti.

Tlačová konferencia následne vyvolala spor s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (Za ľudí), ktorá kritiku europoslankyne odmietla. Nicholsonová tvrdí, že kauza, ktorú rozpútala, spôsobila strane problémy a prehĺbila napätie vo vládnej koalícii. Sulík dnes povedal, že sa za formu tlačovej konferencie ospravedlnil. „Myslím, že Veronika Remišová toto ospravedlnenie prijala a tá vec je vybavená. Komunikujeme normálne,” doplnil s tým, že to nezanechalo nejaké veľké škody. „Celá udalosť bola z dnešného pohľadu možno trochu preceňovaná a odchod z SaS ako reakcia je možno trochu prehnaná,” dodal. Na otázku, či by sa Nicholsonová nemala vzdať kresla poslankyne Európskeho parlamentu odpovedal, že vzdanie sa mandátu od nikoho nikdy nežiadal a nebude to robiť ani teraz.

Sulíkovi mandát predsedu strany potrvá minimálne do septembra 2023. Už viackrát sa vyjadril, že jeho nástupcami by mohol byť minister školstva Branislav Gröhling (SaS) či práve Nicholsonová. „Máme dva a pol roka času, aby sme nástupcu našli. Môj životný plán je taký, že v roku 2023 budem stranu viesť už 14 rokov a pokiaľ nechcem dopadnúť ako niektorí, s ktorými strana vznikla, ale aj zanikla, tak ja osobne spravím veľmi dobre, keď príde k mierovej výmene a nového predsedu budem plne podporovať,” uviedol. Dodal, že na plánoch s mierovou výmenou predsedu sa odchodom Nicholsonovej nič nemení.