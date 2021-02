Prieskum AKO: Hlas pevne na čele, Kotleba mimo parlamentu

Agentúra AKO uskutočnila telefonický prieskum volebných preferencií na vzorke 1000 respondentov. Zber dát prebiehal telefonicky v období 8.-11.2. 2021, prieskum nemal objednávateľa.

Otázka znela:„Skúste si predstaviť, že by sa najbližší víkendkonali voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorej politickej strane alebo hnutiu by ste dali Váš hlas? Prečítam vám vnáhodnom poradí ich zoznam“.

Odpovedali na ňu tí, ktorí chcú ísť voliť. Až 19,5 % respondentov deklarovalo, že nepôjdu voliť, 16,1 % nevedelo, koho majú voliť a 3,5 % respondentov nechcelo odpovedať.

Preferencie politických strán – agentúra AKO február 2021 počet mandátov december 2020 Hlas 25 47 22,8 SaS 15,1 28 16,2 OĽaNO 13,8 26 14,2 Smer 8,5 16 9 Progresívne Slovensko 7,2 14 6,5 Za ľudí 5,4 10 4,7 Sme rodina 5,1 9 5,7 KDH 4,9 4,7 Kotlebovci-ĽSNS * 3,8 5,4 SNS 2,3 1,6 SMK-MKP 2,0 1,3 Vlasť 1,8 2,5 Dobrá voľba 1,6 1,4 MKO-MKS 0,8 1,3 Most-Híd 0,8 0,9 Spolu 0,7 0,5 Maďarské fórum 0,7 0,5 Socialisti.sk 0,3 0,2 Strana zelených 0,2 0,3