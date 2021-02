Muž z Nitry nemal juhoafrickú mutáciu vírusu

Na sociálnej sieti to v piatok v noci oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Muž pricestoval na Slovensko z egyptskej Hurghady. Mal zdravotné ťažkosti a sám prišiel do fakultnej nemocnici v Nitre. Tam lekári zistili, že má Covid-19.

O niekoľko dní muž infekcii podľahol. Ako uviedol Krajčí, muž nebol infikovaný juhoafrickou mutáciou vírusu, ktorá sa ukazuje ako nebezpečnejšia a infekčnejšia ako britská mutácia, ktorá je na Slovensku už niekoľko mesiacov.

„Informáciu mi poskytol Boris Klempa z Biomedicínskeho centra SAV, ktorý realizoval sekvenovanie odobratej vzorky,“ spresnil Krajčí.

Šéf rezortu zdravotníctva odporúča vôbec necestovať do zahraničia. Od stredy 17. februára Slovensko sprísňuje opatrenia pre cestujúcich, ktorí prichádzajú do krajiny zo zahraničia. Sprísňujú sa kontroly na hraničných priechodoch. Každý, kto príde zo zahraničia, musí povinne do štrnásťdňovej karantény. Absolvovanie PCR testu sa odporúča najskôr na ôsmy deň. Ak je test negatívny, karanténa sa ukončí.

Kto test neabsolvuje, musí zostať dva týždne v izolácii.