ONLINE: Čína utajila pred komisiou z WHO niektoré dáta

7:00 Čínske úrady odmietli poskytnúť odborníkom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) primárne dáta o prvých prípadoch COVIDU-19, ktoré by WHO pomohli určiť, akým spôsobom a kedy sa koronavírus prvýkrát začal v Číne šíriť, napísal denník The Wall Street Journal. Konkrétne čínske úrady údajne zamietli žiadosť o poskytnutie podrobností o 174 prípadoch COVIDU-19, ktoré boli zaznamenané v decembri 2019 v čínskom Wu-chan.

Informácie o prvých zaznamenaných prípadoch žiadal tím WHO, ktorý sa vydal do Číny skúmať pôvod pandémie COVIDU-19. Čínski úradníci a zdravotníci predložili tímu vlastné rozsiahle prehľady a analýzy dát týkajúce sa týchto prvých zaznamenaných prípadov. Dodali tiež analýzy vypracované na základe spätného preskúmania zdravotníckych záznamov z niekoľkých mesiacov predchádzajúcich období, keď bolo šírenie vírusu vo Wu-chan zaznamenané, uviedla expertná skupina WHO.

Primárne dáta, o ktoré sa predložené štúdie opierajú, však tím WHO preskúmať nemohol. Prístup k primárnym údajom by pritom WHO mohol umožniť vytvoriť vlastnú analýzu toho, kedy a akým spôsobom sa vírus začal v Číne šíriť, tvrdia členovia tímu. Odborníci WHO tiež uviedli, že členské štáty zvyčajne dáta potrebné pre vyšetrovanie organizácii poskytujú.

„Ukázali nám zopár prípadov, ale nie je to rovnaké, ako keby dodali všetky, čo je u epidemického šetrenie štandardné,“ povedal Dominic Dwyer, austrálsky mikrobiológ a člen tímu WHO. „V takom prípade sú naše možnosti interpretovať dáta obmedzené, aj keď druhá strana si môže myslieť, že sú celkom dobré,“ vysvetlil Dwyer. Čínska národná zdravotnícka komisia ani ministerstvo zdravotníctva na žiadosť o komentár podľa denníka nereagovali.

Vyšetrovanie WHO sa zameriava na otázku, či sa COVID-19 šíril v Číne už pred začiatkom decembra 2019, keď čínske úrady oznámili prvého pacienta so symptómami COVIDU-19. Podľa tímu WHO počas dvoch mesiacov predchádzajúcich zaznamenaniu koronavírusu vo Wu-chane malo 90 hospitalizo­vaných pacientov v strednej časti Číny príznaky ako pri ochorení COVIDOM-19. Testy na koronavírusové protilátky vykonané u týchto ľudí čínskymi úradmi s viac ako ročným odstupom však všetky vyšli negatívne. Avšak množstvo protilátok mohlo odvtedy klesnúť pod hranicu signatúry, podotkol WSJ.

Šéf tímu WHO Peter Ben Embarek na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že podľa doterajších zistení je vírus SARS-CoV-2 pravdepodobne prírodného pôvodu a jeho hostiteľom mohli byť netopiere. To, že by vírus unikol z laboratória, je podľa Embareka vysoko nepravdepodobné. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na tlačovej konferencii podľa agentúry Reuters ale povedal, že WHO zatiaľ žiadne hypotézy o pôvode COVIDU-19 nevylúčila.

„Vyskytli sa otázky, či niektoré z hypotéz nie sú odložené bokom. Potom, čo som hovoril s niektorými členmi tímu, by som chcel potvrdiť, že všetky hypotézy zostávajú otvorené a žiadajú si ďalšie analýzy a skúmanie,“ povedal šéf WHO.

Čína sa snaží vyhnúť obvineniam, že objav nového typu koronavírusu spočiatku tajila a umožnila tak rozšírenie nákazy. Vládnuca čínska komunistická strana tvrdí, že vírus pochádza zo zahraničia, napríklad z dovezených morských plodov. Embarek túto hypotézu v utorok nevylúčil.