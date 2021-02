Čaká nás mrazivá noc, pozor si treba dať aj na cestách

Druhý výstražný stupeň platí pre okresy Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava, a to až do nedele do 09.00 h. „Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká,“ varuje SHMÚ. Prvý stupeň výstrahy je daný pre Žilinský a Prešovský kraj. Tam môže teplota klesnúť na mínus 19 stupňov Celzia.

V Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji platí až do nedele výstraha prvého stupňa pred prudkým vetrom na horách. Ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť do 135 kilometrov za hodinu.

Rovnako až do nedele doobeda SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Platí pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Prešovský a Žilinský kraj.

SHMÚ eviduje mimoriadne vysokú amplitúdu teploty vzduchu. Z ranných silných mrazov sa totiž v juhoslovenskej kotline v priebehu soboty výrazne oteplilo a večer opäť rýchlo ochladilo. „V najchladnejšej lokalite – Hajnáčka, sa z ranných –26,6 stupňa Celzia postupne oteplilo o viac ako 25 stupňov Celzia až na –0,9 stupňa Celzia,“ upozornil SHMÚ na. Výrazné výkyvy teploty v tejto lokalite podľa meteorológov pokračujú aj večer, keď sa opäť rýchlo ochladilo a aktuálne je tu už pod –15 stupňov Celzia.

Vodičov môže potrápiť vietor či poľadovica

Jazdu môže vodičom skomplikovať vietor, snehové jazyky i poľadovica. Na svojej stránke zjazdnost.sk na to upozornila Slovenská správa ciest (SSC).

Na nárazový vietor si treba dať pozor v lokalite Stará Ľubovňa. Na cestách I., II. a III. triedy v okresoch Prešov, Sabinov a Bardejov sa môžu tvoriť snehové jazyky. „Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách vytvára námraza až poľadovica,“ zdôraznila SSC.

Všetky diaľničné úseky sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, okrem úseku R3 Trstená – Tvrdošín, kde sa na vozovke miestami nachádza kašovitý sneh.

Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek západného Slovenska je zväčša suchý, na ostatnom území prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným, miestami zľadovateným snehom. Podobne sú na tom aj horské priechody. Tie sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom.