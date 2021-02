ONLINE: USA znepokojilo, že Čína tají niektoré dáta o víruse

USA sú znepokojené, že Čína odmietla dať expertom WHO pri inšpekcii primárne dáta o prvých ľuďoch nakazených koronavírusom. Žiadajú, aby Číňania zverejnili všetko.

7:00 Biely dom vyzval Čínu, aby zverejnila všetky informácie týkajúce sa prvých prípadov koronavírusovej infekcie z decembra 2019. Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan povedal, že Spojené štáty znepokojuje, ako boli sprostredkované závery zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o pôvode koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Podľa Sullivana je absolútne kľúčové, aby správa bola nezávislá a „bez úprav zo strany čínskej vlády“. Reuters pripomína, že zo strany súčasnej americkej administratívy zaznievajú podobné výhrady na adresu Pekingu ako od predchádzajúcej vlády prezidenta Donalda Trumpa.

Misia WHO, ktorá strávila štyri týždne v Číne, aby tam pátrala po pôvode pandémie COVIDU-19, tento týždeň uviedla, že sa podrobne nezaoberala otázkou, či koronavírus nemohol uniknúť z laboratória, čo je podľa nej veľmi nepravdepodobné. Washington dal najavo, že by chcel preskúmať dáta, ktoré misia získala. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok povedal, že všetky hypotézy ohľadom pôvodu ochorenia sú stále otvorené.

Trumpová vláda opakovane dávala najavo, že má podozrenie, že vírus unikol z laboratória v Číne, čo Peking zásadne odmieta. Trump Spojené štáty vlani z WHO vyviedol, keď predtým organizáciu obvinil z oneskorenej reakcie v začiatkoch šírenia koronavírusu a z prílišnej náklonnosti k Číne. Demokrat Biden krátko po nástupe do funkcie oznámil, že Spojené štáty sa k WHO zase pripoja.

„Sme silne znepokojení spôsobom, akým boli zverejnené počiatočné poznatky z vyšetrovania pôvodu COVIDU-19 a otázkami ohľadom procesu, ako boli dosiahnuté,“ uviedol Sullivan. Čínske úrady odmietli odborníkom z WHO poskytnúť primárne dáta o prvých prípadoch nákazy koronavírusom, ktoré by WHO pomohli určiť, akým spôsobom a kedy sa koronavírus prvýkrát začal v Číne šíriť. „Aby sme lepšie pochopili súčasnú pandémiu a pripravili sa na ďalšie, musí Čína sprístupniť svoje dáta z prvých dní, keď sa nákaza objavila,“ vyzval Sullivan.

Na základe primárnych dát čínski úradníci vytvorili rozsiahle prehľady a analýzy týkajúce sa prvých zaznamenaných prípadov nového koronavírusu. Tie odborníkom WHO odovzdali, primárne informácie však nie. Členské štáty pritom zvyčajne potrebné dáta organizácii poskytujú.