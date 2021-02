Exotická dcéra hrdého Oravca zažiarila vo filme plnom hviezd

Dievčatko so slovenskými koreňmi zaujalo výkonom v anglicko-americkom fantazijnom filme, v ktorom sa objavili zvučné herecké mená. Diaana Babničová (11) žije s rodičmi v Londýne, no veľkú časť príbuzných má na Slovensku. Naša krajina jej prirástla k srdcu a trávi tu každú možnú príležitosť.

Diaanka sa narodila vo Veľkej Británii, no jej otec Juraj pochádza z Dolného Kubína a mama Sandra z Ghany. Slovensko-africký pár sa zoznámil v Londýne, kam obidvaja išli za prácou. Uchytili sa ako manažéri reštaurácií portugalskej firmy, ktorá tam pôsobí už dlhé roky. Okrem dcérky majú tiež štrnásťročného syna Denisa, ktorého vášňou sú futbal a kriket.

„Keďže sa aj dobre učí, plánuje štúdium v Cambridge alebo na Oxforde,“ podotkol otec Juraj. „Mená sme im dali také, aby zneli dobre aj na Slovensku. Diaane sme však, kvôli rovnakej výslovnosti v Anglicku aj u nás, pridali jedno písmenko „a“. Manželka dokonca súhlasila, že dcérka bude mať priezvisko s našou koncovkou, takže sa volá Babničová,“ vysvetlil.

Vlastný učiteľ

Diaanka vraj odmalička rada spieva, tancuje a kreslí. Už v útlom veku hovorila, že sa chce stať herečkou a za svojím snom kráča veľmi odhodlane. Samozrejme, pomáhajú je v tom rodičia, bez ktorých by to nešlo.

Stihla sa už objaviť v reklame leteckého prepravcu Emirates Airlines, účinkovala tiež vo videoklipe britského speváka Geora Ezru s názvom Pretty Shining People. Zatiaľ najväčší úspech dosiahla len nedávno – zažiarila v rozprávke Pán Jangle a vianočné dobrodružstvo z produkcie streamovacej spoločnosti Netflix. Hlavnou postavou je tam výrobca hračiek, ktorého dcéru Jessicu stvárnila práve Diaanka. Do výberu ju posunula agentúra, ktorá ju zastupuje.

„Do tej role ju vybrali z tisícok detí. Natáčanie trvalo dva mesiace, bolo to dosť náročné. Aby nezaostávala so školou, produkcia jej poskytla učiteľa, ktorý ju popritom všetkom vzdelával,“ priblížil Juraj Babnič obdobie, počas ktorého sa jeho dcéra pohybovala v čarovnom svete filmových kulís. Keďže sa nakrúcalo v meste Norwich, ktoré je centrom grófstva Norfolk, s manželkou sa pri svojom dievčatku striedali a robili jej v podstate opatrovateľov. Od produkcie za to dokonca dostali plat.

S otcom a bratom Denisom počas slovenských prázdnin na Veľkom Choči. Autor: archív rodiny

Veľké projekty

Diaanka si atmosféru na „pľaci“ užívala naplno. Vládla tam rodinná atmosféra, pričom sa mohla učiť od veľkých hviezd.

Výrobcu hračiek, pána Jangla, stelesnil Oscarom ocenený herec Forest Whitaker. Vzácnu hereckú trofej získal za rolu ugandského diktárora Idiho Amina vo filme Posledný škótsky kráľ. Dospelú Jessicu stvárnila vo filme Anika Noni Rose, ktorá v minulosti hrala s Eddiem Murphym v oscarovej dráme Dreamgirls. No a rozprávačku celého vianočného príbehu je Jessica v už babičkovskom veku, ktorú stvárnila Phylicia Rashadová. Tá má za sebou, okrem iného, úspechy v notoricky známej šou Billa Cosbyho. Film s Diaankou mal premiéru koncom novembra a zožal priaznivé ohlasy.

Malá herečka so slovenskými koreňmi má aj tento rok naplánované veľké projekty. Je však viazaná mlčanlivosťou, takže dopredu viac prezradiť nemôže. Momentálne navštevuje prvý rok prestížnu umeleckú školu v Londýne, kde ako jediná spomedzi všetkých záujemcov získala štipendium. Študuje tam tanec, spev, pohyb či rečový prejav – jednoducho všetko, čo je pre herectvo potrebné.

Slovenské korene

Napriek tomu, že kvôli zaneprázdnenosti, no najmä zúriacej pandémii, Diaanka na Slovensko už dlhšie nezavítala, k našej krajine má silný vzťah. S otcom a bratom pravidelne trávievala prázdniny v Dolnom Kubíne.

„Vždy sa sem veľmi tešia, lebo sú to deti, ktoré radšej behávajú po lúkach ako sedia za počítačom. Chcú niečo zažiť a vidieť,“ hovorí ich strýko Michal Babnič. „Celá rodina im vždy vymýšľame bohatý program. Brávame ich na huby, ryby a turistiku do hôr. Obľubujú tiež naše Vianoce, ktoré v Ghane až tak neoslavujú a v Británii nie sú také tradičné ako u nás. Predvlani sa tu naučili aj lyžovať,“ spomenul Michal Babnič spoločné chvíle s neterou a synovcom. Poznamenal, že obidve deti sa celkom dobre dohovoria aj po slovensky. „Diaanka trošku menej, ale keď má s nejakým slovom problém, spýta sa svojho otca. Niekedy je to roztomilé,“ povedal s úsmevom.

V Ghane vraj novinári o talentovanom dievčatku písali ako o africkej herečke, čo hlavu rodiny dosť mrzí. Veď jeho dcéra má okrem anglického občianstva aj slovenské, takže skôr by sme si ju mohli privlastniť my. Okrem toho má v sebe aj štipku modrej krvi. Predkami bratov Babničovcov bol zemiansky rod Zmeškalovcov, ktorí patrili k takzvanej strednej šľachte. V minulosti žili v obci Leštiny, kde dali postaviť známy drevený kostol. „Naša prastará mama tam bola poslednou Zmeškalovou,“ doplnil Michal Babnič.