Šeliga: Otváranie škôl sprevádzal zbytočný komunikačný šum

Víta najmä to, že pri fungovaní škôl je zavedený regionálny princíp, teda že sa na otváraní a zatváraní škôl podieľajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). „Počiatočný chaos nebol dobrý, ale už to bude lepšie,“ dodal Šeliga.

Do škôl by sa do dvoch týždňov mohli dostať kloktacie testy, čo by umožnilo pravidelné testovanie žiakov. Aktuálne totiž ide o nedostatkový to­var.

Otváranie škôl je podľa poslanca parlamentu a člena mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erika Tomáša dobrý krok, v čase britskej mutácie nového koronavírusu to však považuje za rizikové. „Vláda mala jasne postupovať, zabezpečiť, aby boli pedagógovia včas očkovaní. Obávam sa, aby sa školy zas rýchlo nezavreli,“ uviedol Tomáš.

Obaja politici sa zhodli na tom, že plošné otváranie obchodov a reštaurácií by bolo predčasné. Podľa Tomáša za vysoké čísla nakazených stojí aj neschopnosť vlády prijať protiepidemio­logické opatrenia včas.

Šeliga na margo konfliktu medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) a vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS) pripomenul, že sa blíži rok od vymenovania vlády a nastal čas na odpočet, čo sa jej podarilo a čo mohlo byť lepšie. Ak budú takéto vzťahy pretrvávať, je podľa neho načase sa zamyslieť nad štandardizáciou, alebo nejakým typom rekonštrukcie. Sme za to, aby sa situácia štandardizovala, povedal podpredseda parlamentu. To, či sa vymení premiér, je podľa jeho slov na strane OĽANO.

Poslanec Tomáš si myslí, že vláda sa len tak ľahko nerozpadne. Vymeniť však podľa neho je potrebné nie len premiéra, či nejakého ministra, ale celú vládu. Aj preto, ako tvrdí, spustili petičnú akciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.