Mrazy počas týždňa povolia, teploty sa posunú nad nulu

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorologičkou Miriam Jarošovou na pondelok a výhľad na celý týždeň.

Minulý týždeň v noci zo stredy na štvrtok na Slovensko prenikol chladný vzduch. „Na miestach so snehovou pokrývkou dochádza v noci k ďalšiemu ochladzovaniu vzduchu. Najmä vtedy, keď prestane fúkať vietor a vyjasní sa. Tento trend bol naznačený už v piatok ráno, keď na niektorých miestach klesla teplota pod –20 stupňov. V Telgárte namerali v piatok ráno – 20,3 a v Poprade – 20,8 stupňa,“ spresnil Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Vo vysokohorských polohách bol pokles teploty vzduchu najvýraznejší. Na Chopku mali –22,4 a Lomnickom štíte –28,5 stupňa.

„Bez ohľadu na to, ako sa bude teplota vzduchu vyvíjať ďalej, už teraz došlo k vyrovnaniu rekordu minimálnej dennej teploty vzduchu na Lomnickom štíte pre 12. február od roku 1951,“ dodáva klimatológ. Ak by teplota klesla v priebehu dňa ešte nižšie, rok 2021 by si na svoje konto pripísal ďalší teplotný rekord.

Aj v niektorých dňoch nasledujúceho týždňa treba podľa neho počítať s tým, že teplota vzduchu bude na tých najmrazivejších miestach klesať pod –20 až –25 stupňov.

VIDEO: Korčuľovanie na Chorvátskom ramene v Petržalke.