Na Slovensku sa od pondelka začína sčítanie obyvateľov. Prvýkrát vo svojej histórii je založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. Obyvateľ sa sčíta sám. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Informuje o tom Štatistický úrad SR na webe scitanie.sk.

Obyvatelia nájdu elektronický formulár na webovej stránke scitanie.sk, alebo si budú môcť stiahnuť mobilnú aplikáciu. „Aj vzhľadom na pandémiu je sčítanie absolútne bezpečné, pretože samosčítanie sa deje z pohodlia domova obyvateľa, nikto nepríde k nemu domov a nikto ho svojou prítomnosťou neohrozí na zdraví,“ uviedla pre TASR hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder. V prípade, ak bude niekto potrebovať poradiť, informácie nájde na telefónnom čísle 02 20 92 49 19, alebo na obci, či na stránke Štatistického úradu pre sčítanie v časti najčastejšie otázky.

Všetci obyvatelia Slovenska sú v súlade so zákonom o sčítaní povinní sa sčítať. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. „Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca,“ spresnila Stauder. Zákon definuje aj sankcie za nesplnenie si zákonnej povinnosti sčítať sa. Obec môže uložiť pokutu vo výške od 25 do 250 eur. „Naším cieľom však nie je pokutovať obyvateľov, ale vyzývať ich ku sčítaniu. To, že sa niekto nezúčastnil sčítania, vyhodnotíme na základe iných zdrojov,“ podotkla hovorkyňa.

Ak sa obyvateľ nemôže či nevie sčítať sám, alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. „Ak sa obyvateľ nemôže sčítať sám, neporuší zákon, pokiaľ počká na ďalšie inštrukcie,“ upozornila Stauder.

Pri vypĺňaní elektronického sčítacieho formulára budú ľudia odpovedať na 14 otázok. Týkajú sa miesta pobytu, rodiny, vzdelania, zamestnania, národnosti i náboženstva. Zachovaná ostane aj otázka týkajúca sa druhej národnosti, o ktorej sa v posledných týždňoch viedla diskusia. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. Formuláre, ako aj vysvetlivky sú v slovenskom jazyku a v jazyku národnostných menšín (maďarčine, rómčine, ukrajinčine, rusínskom jazyku), v nemčine, angličtine a aj francúzštine. „Sú prispôsobené aj pre nevidiacich a slabozrakých,“ poznamenala Stauder.

Prvé základné výsledky sčítania chce mať Štatistický úrad SR k dispozícii už v roku sčítania, avšak závisí to od pandemickej situácie. Ďalšie budú k dispozícii v roku 2022. „Komplexne spracované údaje pre národnú i medzinárodnú úroveň budú spracované a publikované najneskôr do začiatku roku 2024,“ uviedla hovorkyňa.

Sčítanie obyvateľov je jednou z dvoch etáp Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021. Prvá etapa – sčítanie domov a bytov trvala od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Vykonávali ju mestá a obce v spolupráci so Štatistickým úradom SR.