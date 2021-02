Gröhling: Z prvých 5500 termínov očkovania pre učiteľov je obsadených 4800

Poznamenal, že komunikuje s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) o ďalších termínoch pre očkovanie na ďalší víkend.

Minister avizoval, že učitelia vyčerpajú všetkých vyše 21 000 miest na očkovanie. Priblížil, že záujem o očkovanie sa v jednotlivých okresoch líšil. „Záujem niekde bol až 80 percent, niekde okolo 50–60 percent,“ povedal minister. Ako dodal, záujem je však väčší, ako sú možnosti.

„V priebehu tohto týždňa je vyčerpaných už 3800 rezervačných bodov vakcínou AstraZeneca v Nitre a Banskej Bystrici,“ priblížil minister. Ako dodal, voľné termíny pre učiteľov nad 55 rokov sú najmä v Trenčíne a Žiline.

Minister povedal, že diskutujú aj o iných typoch testovaní pre žiakov. Verí, že v stredu na vláde bude schválený objem kloktacích testov. Poznamenal, že v hre je aj nákup testov, ktoré sa robia len z prednej časti nosa.

V najbližších dňoch by mali na školy podľa Gröhlinga prísť respirátory a štíty pre učiteľov. Minister tvrdí, že už boli dodané na okresné úrady, z ktorých majú smerovať na školy.

Prezenčnú výučbu k pondelku obnovili v 2550 školách

Počet škôl, ktoré obnovili prezenčnú výučbu k pondelku k 10.00 h, je 2550, uviedol ďalej minister školstva. Čísla sú podľa neho nižšie, keďže na strednom Slovensku sa od pondelka začali jarné prázdniny.

Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren uviedol, že 50,5 percenta žiakov nastúpilo v pondelok do otvorených základných škôl. Otvorených je šesť z deviatich základných škôl. „Jedna je zatvorená z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 ešte spred týždňa. Dve školy sme nemohli otvoriť z dôvodu neočakávaných dôsledkov očkovania. Až 66 zo 108 očkovaných učiteľov malo nepriaznivé dôsledky a nemohlo dnes nastúpiť do školy,“ povedal s tým, že ho to mrzí. Avšak na druhej strane vyjadril radosť z toho, že učitelia budú vďaka očkovaniu chránení.

Gröhling uviedol, že učitelia boli pri očkovaní informovaní o tom, že môžu po ňom dostať teplotu alebo ich môže bolieť hlava. „Je to niečo, s čím sme rátali. Organizmus na to reaguje. Je to pozitívna správa, pretože organizmus na to začína reagovať,“ dodal.