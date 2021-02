PS: Spoplatnenie interrupcií môže pre ženy predstavovať finančný problém

Naráža tak na vyhlášku ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), podľa ktorej ženy nad 40 rokov už nebudú mať interrupciu hradenú zo zdravotného poistenia, ak ju chcú podstúpiť na vlastnú žiadosť. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca.

PS upozorňuje, že mnohé zo žien, najmä tie z nízkopríjmových skupín, budú mať problém nájsť financie na interrupciu. „Lebo už napríklad majú niekoľko detí, o ktoré sa s vypätím síl starajú. Alebo žijú s násilným partnerom, ktorý im asi len tak ľahko nedovolí minúť pár stoviek na interrupciu. Jej cena sa pohybuje medzi 300 až 600 eur,“ uvádza hnutie. Dodáva, že ak tieto ženy financie nezoženú, budú skúšať iné lacnejšie „praktiky“, ktoré ich vystavia ohrozeniu na zdraví, v najhorších prípadoch na živote.

„To fakt stojí za to, aby ho jeho charizmatickí kamoši potľapkali po pleci? Ak by im skutočne išlo o pomoc ženám, tak by napríklad umožnili bezplatný prístup k interrupciám aspoň ženám v hmotnej núdzi. A to bez ohľadu na vek,“ uzavrela Lucia Plaváková z hnutia Progresívne Slovensko.

„Dlhodobo v spoločnosti sledujeme, že vek mamičiek, rodičiek je vyšší a ich tehotenstvo býva bezproblémové. Vyhláška vznikla v 80. rokoch, odvtedy prenatálna medicína pokročila. Zmenou vyhlášky odstraňujeme diskrimináciu na základe veku. Vypustila sa len zdravotná indikácia počatia po 40. roku na ukončenie tehotenstva. Ak bude mať žena po štyridsiatke zdravotnú indikáciu inú, akou je vek, nič sa nemení a ukončenie tehotenstva bude aj naďalej hradené z verejného zdravotného poistenia,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Dodala, že ženy staršie ako 40 rokov budú mať aj naďalej možnosť ukončiť tehotenstvo do 12. týždňa, ale tento zákrok nebude z hľadiska zdravotnej indikácie preplácať zdravotná poisťovňa.