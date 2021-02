Chaos v číslach, svetová blamáž. Máme viac vyliečených ako chorých?

Denný prírastok pozitívnych ľudí sa uvádza vo dvoch číslach. Jedno hovorí o novoinfikovaných, ktorých odhalili antigénové testy, druhé zasa uvádza počty, ktoré zistili PCR testy. Obrovský je najmä rozdiel v počte vykonaných testov. Antigénových sa denne urobí aj vyše 200-tisíc. PCR testov okolo päťtisíc denne. Pri počte vyliečených z ochorenia COVID-19 sa však tieto údaje zlievajú do jedného.

Počas valentínskej nedele pribudlo len 2 775 výsledkov z PCR, ale až 249 092 výsledkov z antigénových testov. Do úvahy však treba brať aj víkendové návalové testovanie lacnejšími antigénovými rýchlotestmi, pretože od pondelka zamestnanci potrebujú čerstvé doklady. Dlhé rady pred odberovými miestami v sobotu a nedeľu robia ťažkú hlavu analytikom. Počet vykonaných testov totiž výrazne kolíše.

„Kombináciu antigénových a PCR testov nevieme spracovať. Môžu byť medzi nimi aj duplicitne otestovaní ľudia, nevieme ani, či sú počty antigénových testov kompletné," vysvetľuje analytik z projektu Dáta bez pátosu Ivan Bošňák. Pripomína, že sú dni, keď sa antigénovo otestuje aj vyše pol milióna ľudí, no v iné dni len 60-tisíc ľudí.

„Pri takto kolísavých počtoch sa nedajú denné dáta spoľahlivo vyhodnocovať. Vieme však povedať, že keď sa pri zväčšovaní vzorky približne zachováva percento pozitivity, nie je to úplne dobrá správa," vysvetľuje matematik Richard Kollár z iniciatívy Veda pomáha.

Práve on upozornil, že situácia na Slovensku je v skutočnosti iná, ako sa ukazuje podľa medzinárodných údajov. Graf na stránke worldmeters.info z minulého týždňa vykazoval totiž len počet pozitívnych ľudí z PCR testov, ale medzi vyliečených rátal aj tých z antigénových testov. A takých je podstatne viac.

Antigénovo sa v ostatných dňoch dáva testovať približne 200-tisíc ľudí denne. Počet PCR testov, naopak, rapídne klesol, za ostatný týždeň je to zhruba päťtisíc testov denne. Na jeseň to pritom bývalo aj 16-tisíc.

Takže ak medzinárodné inštitúcie berú do úvahy len pozitívnych pacientov, ktorým ochorenie potvrdil PCR test, tak pri porovnaní s počtom všetkých vyliečených krivka aktívnych prípadov prudko klesá. Ignorovanie rozlišovania medzi testmi by spôsobilo, že už možno tento týždeň by bolo na Slovensku viac ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali, ako tých, ktorí boli v skutočnosti cho­rí.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) reagovalo ihneď, štatistiky stiahlo a na víkend nariadilo odstávku stránok a začalo robiť poriadky v číslach.

„V týchto dňoch došlo k zmene intervalu reportovania vyliečených, bude to raz do týždňa. Aktualizované čísla budú v štatistikách v stredu ráno," ozrejmil Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva.

Medzinárodná chyba

Podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva Daše Račkovej Slovensko do Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb posiela pravidelne spracované pozitívne prípady zo všetkých testovaní. Teda aj PCR, aj antigénového testovania.

Počet vyliečených sa generuje z epidemiologického informačného systému EPIS. Tomuto systému je podľa Úradu verejného zdravotníctva jedno, či bol pacient pôvodne testovaný PCR metódou, alebo antigénovým testom. Pacientov rozdeľuje podľa kľúča „stále na liečbe“, „úmrtia“ a „vyzdravenia“.

„Dáta ako také, ktoré Slovensko reportuje, zobrazujú reálny stav v našej krajine a stojíme za nimi,“ tvrdí hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Prečo teda v medzinárodných porovnaniach pri Slovensku nefigurujú aj čísla novoinfikovaných z antigénových testovaní? „Nemáme dosah na to, odkiaľ si medzinárodné inštitúcie zbierajú dáta," ohradil sa Matej Mišík, šéf Inštitútu zdravotných analýz. Pritom už sám dlhší čas pripúšťa, že kombinácia PCR a antigénového testovania robí neporiadok v dátach.

Vysvetlil, že údaje sú rozdelené na dva súbory: z PCR a z antigénových testov. Je preto podľa neho možné, že európske inštitúcie zaujímajú len potvrdené laboratórne testy, z ktorých aj medzinárodné štatistiky vychádzajú.

„Keďže antigénové testovanie je momentálne mantrou Slovenska a bez testu sa v niektorých okresoch človek nedostane ani do práce, nie je pravdepodobné, že ich budeme robiť zrazu menej. Prečo však Slovensko na medzinárodnej úrovni o antigénových testoch neinformuje, nie je známe," dodal matematik Kollár.

Kto nahlasuje vyzdravených?

Štatistiky chorých a vyliečených sa zdajú čudné aj samotným lekárom.

„Aj mňa by zaujímalo, odkiaľ sa berú dáta do štatistiky a koľko ľudí sa doteraz z COVID-19 vyliečilo," uviedla pre Pravdu všeobecná lekárka pre dospelých Jana Bendová z Veľkého Bielu. Na začiatku pandémie bolo po skončení karantény potrebné absolvovať po sebe dva negatívne PCR testy. Teraz sa od tejto povinnosti upustilo a na konci karantény nie je povinnosť absolvovať žiadny test – ani antigénový, ani PCR.

„Ako všeobecný lekár údaj o vyliečení nikam nenahlasujem, ani ho nikto odo mňa doteraz nežiadal a pokiaľ viem, tak ho nenahlasujú ani pacienti. Tak odkiaľ pochádzajú tieto informácie?" pýta sa Bendová. Čísla by mohli pochádzať od Sociálnej poisťovne, no tá zatiaľ na otázky Pravdy neodpovedala. Péenku si však každý kvôli karanténe neberie, niektorí ľudia si počas ochorenia čerpajú dovolenku alebo ak majú slabší priebeh a sú schopní pracovať z domu, pracujú.

Kto môže za chyby?

Hlavnou stránkou pre koronavírusové štatistiky je korona.gov.sk. Z tejto stránky čerpajú údaje aj medzinárodné portály. Na nej sa však posledné dni zobrazovali chybné údaje. Kto za chybu v dátach môže, však nie je jednoznačné.

NCZI odkazuje na Úrad verejného zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva zase ukazuje prstom na NCZI. Slovenské grafy pritom prevádzkuje spoločnosť bot.media, ktorá to robí zadarmo od začiatku pandémie. Jej konateľ Patrik Serbin sa odvoláva na dáta z NCZI a tvrdí, že oni za čísla nemôžu, len ich spracovávajú.

„Minulý týždeň nás z NCZI požiadali, aby sme grafy zo stránky korona.gov.sk stiahli, pretože ukazovali nepresné dáta. Menila sa totiž metodika výpočtu vyliečených z COVID-19, kde boli zahrnutí aj ľudia, ktorí absolvovali len antigénový test,“ vysvetľuje Serbin. Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Mišík však upozorňuje, že tieto údaje by nemali mať vplyv na Covid automat a otváranie alebo prípadné zatváranie okresov. Ten sa riadi podľa iných dát, ku ktorým majú analytici prístup.

„Z týchto dát vychádzajú aj štatistiky Dát bez pátosu,“ dodal Mišík, pričom narážal na kontrolu zo strán mimovládnych analytikov.