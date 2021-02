Majú ženy po štyridsiatke platiť za interrupciu?

Peter Weisenbacher, ľudskoprávny aktivista:

Je to škandalózne. Adekvátna zdravotná starostlivosť je základným ľudským právom. V roku 2021 v Európskej únii k nej patrí aj umelé prerušenie tehotenstva. Na to, že sa táto téma rieši v období, keď na Slovensku zomiera na ochorenie COVID-19 najviac ľudí na milión obyvateľov na svete, ťažko hľadať nejaké slušné slovo.

Jozef Španka, gynekológ:

Myslím si, že je to správne rozhodnutie. Nevidím dôvod, prečo by si za interrupcie práve ženy po 40. nemohli zaplatiť. Navyše je takýchto pacientok veľmi málo. Treba tiež povedať, že sa len zrušil vek ako zdravotná indikácia. Akonáhle majú tieto ženy zdravotné problémy, zákrok im bude aj naďalej platiť poisťovňa.

Silvia Porubänová, sociologička:

Myslím si, že je to exemplárne nesprávne. Je to len ďalší tichý krok v tzv. kultúrnej vojne. V pandemickej dobe toto naozaj nemôže byť priorita. Je to sekundárne znevýhodnenie týchto žien, keďže po 40. absolvujú potrat najmä tie z nich, ktoré nemajú dostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti alebo sú inak sociálne znevýhodnené. Diskriminovať ich ešte tým, že majú zaplatiť na ich pomery nemalý poplatok, je nehorázne.

Anton Chromík, občianske združenie Aliancia za rodinu:

V medicíne sa už dávno nepovažuje prekročenie 40. roku veku rodičky za zdravotný dôvod na ukončenie tehotenstva. Dnes ženy bežne rodia v tomto veku a na bábätko sa tešia. Odborníci upozorňujú, že Slovensku chýbajú deti a zlyhá nám dôchodkový a zdravotný systém. Určite preto nevidím budúcnosť v tom, že budeme ženám platiť zabíjanie detí zo zdravotného poistenia.

Ábel Ravasz, bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity:

Vnímam to negatívne. Ženám, ktoré by potrebovali presne takýto typ pomoci, to veľmi sťaží život. Každá takáto prekážke ich núti vybrať si riešenie, ktoré by si inak nevybrali. Navyše vôbec nie je správny čas riešiť takéto ideologické hračky súčasnej vlády.