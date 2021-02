Štvrtina Slovákov si myslí, že im nikto nepomáha

VIDEO: Veria ľudia vláde alebo samosprávam?

Tisícky respondentov sa pre ZMOS pýtala agentúra AKO tieto dve otázky: Keď sa vy ako človek dostávate do ťažkých životných situácií a problémov spôsobených koronavírusom, kto vám ich viac pomáha riešiť? Na koho sa viac spoliehate – na štát (vládu) či na vašu obec, mesto? Predseda ZMOS Branislav Tréger pripomenul, že prieskum robili v núdzovom stave, pričom takmer polovica opýtaných dôveruje mestám a obciam. „Konkrétne 48 percent. Alarmujúcich je však 25 percent ľudí, ktorí sú presvedčení, že im nepomáha nikto. Zrejme sú to tí najviac frustrovaní obyvatelia a znamená to, že táto doba na nich doľahla veľmi zle,“ hovorí Tréger. Pokračoval, že na vládu sa spolieha len 14 percent Slovákov a ostatní sú tí, ktorí sa nevedeli rozhodnúť, alebo neodpovedali.

Tréger vysvetlil, že pre prieskum sa rozhodli kvôli spätnej väzbe. „Tento núdzový stav nás, najmä čo sa týka plošných testovaní, zaťažuje. Chceli sme vedieť, či sme to podľa ľudí vôbec zvládli. Či sme naplnili ich očakávania. Naša kredibilita, v rámci tohto prieskumu, sa potvrdila,“ povedal. Objasnil, že členom ZMOS je 95 percent zo všetkých samospráv, preto ho dôvera ľudí vyjadrená starostom a primátorom, ale tiež vo vzťahu k zamestnancom ich úradov, teší. „Na druhej strane ma znepokojuje, že štvrtina Slovákov vyjadrila bezradnosť. Ak sa ekonomika nejakým spôsobom nerozbehne, mestá a obce nebudú obstarávať, žiadať o finančné prostriedky z európskych zdrojov, jednoducho práca do toho prostredia nepôjde,“ uviedol Tréger.

Nezamestnanosť tak bude podľa neho stúpať a percento nedôverčivých môže ešte vzrásť. „Rodiny majú problémy s hypotékami, bývaním, ale aj s dištančným vzdelávaním svojich detí. Niekedy sa to zvládnuť nedá, preto treba zo strany štátu, samozrejme aj miest či obcí, vyvinúť veľkú iniciatívu, aby sklamaných ľudí bolo čo najmenej,“ poznamenal. Podniknú vraj kroky, aby sa niektoré procesy urýchlili, lebo momentálne sa všetko akoby odkladá. Zároveň upozornil, že všetko nás to počká. „Napríklad aj čerpanie vecí, ktoré sú už nejakým spôsobom zazmluvnené. Potrebujeme ich už len dať do praxe a pripravovať ďalšie. Treba si otvorene povedať, že život nezastal a musí ísť ďalej. Samozrejme, za dodržiavania všetkých opatrení, aby sa pandemická situácia nezhoršovala,“ povedal. Vzápätí aktuálnu situáciu prirovnal k vojne. „Ľudia museli žiť, pracovať a chodiť do školy, aj keď sa bombardovalo,“ doplnil.

Prieskum odhalil tiež dôveryhodnosť na úrovni krajov. Kým mestám a obciam verí najviac ľudí v Prešovskom kraji, konkrétne 57 percent, v Košickom je to len na úrovni 42 percent. Práve v metropole východu ľudia najmenej dôverujú štátu – takých je tam len 13 percent. V Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji verí vláde 15 percent obyvateľov. Banskobystrický a Žilinský kraj skončili zhodne na 13,5 percenta.